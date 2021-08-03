الكسل والخمول قد يكونا من أسباب نقص فيتامين "د"

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها على حساب "عش بصحة"، أن "الشعور بالخمول والكسل من الممكن أن يكون عارضا من أعراض نقص فيتامين د".
وحذرت الوزارة من أضرار الجلوس لفترات طويلة في أوقات العمل.
صباحكم صحة🤚🏼— عش بصحة (@LiveWellMOH) August 3, 2021
الشعور بالخمول والكسل ممكن يكون عارض من أعراض نقص فيتامين دال ☀#عش_بصحة
وأكدت على أن "أغلب أوقاتنا بالدوام نقضيها بالجلوس، لذلك احرص على إنهاء بعض الأعمال مشيًا والجلوس بطريقة صحيحة".
صباحكم صحة🤚🏼— عش بصحة (@LiveWellMOH) August 2, 2021
أغلب أوقاتنا بالدوام نقضيها بالجلوس، لذلك احرص على إنهاء بعض الأعمال مشيًا والجلوس بطريقة صحيحة ✅#عش_بصحة
ولفتت الوزارة إلى أن الغذاء الصحي يساعد الإنسان على تطوير وتحسين صحته العامة والتي تضمن له القيام بالنشاط اليومي بكفاءة وفعالية.
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