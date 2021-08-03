الكسل والخمول قد يكونا من أسباب نقص فيتامين "د"

قالت وزارة الصحة، في المملكة العربية السعودية إن الشعور بالخمول والكسل قد يكون أحد أسبابه نقص فيتامين "د".

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها على حساب "عش بصحة"، أن "الشعور بالخمول والكسل من الممكن أن يكون عارضا من أعراض نقص فيتامين د".

وحذرت الوزارة من أضرار الجلوس لفترات طويلة في أوقات العمل.

صباحكم صحة🤚🏼

الشعور بالخمول والكسل ممكن يكون عارض من أعراض نقص فيتامين دال ☀#عش_بصحة — عش بصحة (@LiveWellMOH) August 3, 2021

​وأكدت على أن "أغلب أوقاتنا بالدوام نقضيها بالجلوس، لذلك احرص على إنهاء بعض الأعمال مشيًا والجلوس بطريقة صحيحة".

صباحكم صحة🤚🏼

أغلب أوقاتنا بالدوام نقضيها بالجلوس، لذلك احرص على إنهاء بعض الأعمال مشيًا والجلوس بطريقة صحيحة ✅#عش_بصحة — عش بصحة (@LiveWellMOH) August 2, 2021

ولفتت الوزارة إلى أن الغذاء الصحي يساعد الإنسان على تطوير وتحسين صحته العامة والتي تضمن له القيام بالنشاط اليومي بكفاءة وفعالية.