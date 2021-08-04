علامات على قدميك ولسانك تشير إلى انخفاض مستويات فيتامين ب 12

يدعم فيتامين "ب 12" العديد من الوظائف المهمة في الجسم، لذا فإن النقص في الفيتامين يمكن أن يكون له آثار لا توصف.

يمكن أن تشير أعراض في القدمين إلى انخفاض مستويات فيتامين "ب 12"، وفقا لمستشفى وينشستر في إنجلترا، وفق ما نقلته صحيفة إكسبريس.

يؤدي فيتامين "ب 12" العديد من الأدوار المهمة في الجسم، مثل المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء والأعصاب والحمض النووي.

يمكن أن يؤدي نقص في فيتامين "ب 12" إلى شن هجوم على الجسم، يشعر به الشخص من خلال أعراض مختلفة.

وفقًا لمستشفى وينشستر، فإن الشعور بالدبابيس والإبر في القدمين أو اليدين يمكن أن يشير إلى انخفاض مستويات فيتامين "ب 12".

قد يظهر إحساس آخر على لسانك "شعور لاذع في اللسان" يمكن أن يشير إلى نقص فيتامين "ب 12"، بحسب المصدر ذاته.

تشمل العلامات التحذيرية الأخرى ما يلي:

فقدان الوزن

التعب

لون البشرة الشاحب

التغييرات في طريقة تذوق الأشياء

ارتباك

تغيرات في المزاج

مشاكل التوازن، خاصة في الظلام

الدوار عند التغيير إلى وضعية الوقوف

ضربات قلب سريعة.

ما الذي يسبب نقص فيتامين ب 12؟

هناك نوعان من الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين "ب 12" - فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي.

فقر الدم الخبيث هو السبب الأكثر شيوعا لنقص فيتامين "ب 12"، وهو ما يجعل جهازك المناعي يهاجم الخلايا في معدتك التي تنتج العامل الداخلي، وهو بروتين يساعد الجسم على امتصاص فيتامين "ب 12".

قد يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين "ب 12" نتيجة عدم الحصول على ما يكفي منه من نظامهم الغذائي.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة في بريطانيا (NIH)، يوجد فيتامين "ب 12" بشكل طبيعي في الأطعمة ذات الأصل الحيواني، بما في ذلك الأسماك واللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان.

الأشخاص الذين يلتزمون بشكل صارم بنظام غذائي نباتي يكونون أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين "ب 12".

بالإضافة إلى ذلك، فإن حبوب الإفطار المدعمة والخمائر الغذائية المدعمة هي مصادر متاحة بسهولة لفيتامين "ب 12".

كيفية علاج نقص فيتامين "ب 12"

يعتمد علاج فيتامين "ب 12" أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك على سبب الحالة.

يمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.

عادة ما يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين "ب 12" (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء) بحقن فيتامين "ب 12".

هناك نوعان من حقن فيتامين "ب 12":

هيدروكسوكوبالامين

سيانوكوبالامين.

توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إذا كان نقص فيتامين "ب 12" ناتجا عن نقص الفيتامين في نظامك الغذائي، فقد يتم وصف أقراص فيتامين "ب 12" لتتناولها يوميًا بين الوجبات".

"الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين "ب 12" في وجباتهم الغذائية، مثل أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا، قد يحتاجون إلى أقراص فيتامين "ب 12" مدى الحياة"، بحسب NIH.