صورة دموع هيفاء وهبي تثير التساؤلات والانتقادات خلال ذكرى انفجار مرفأ بيروت

نشرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام" مجموعة من الصور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت وظهرت في إحداها والدمعة في عينها ما أثار تساؤلات عند المتابعين الذين اتهموها بـ"التثميل والاستعراض".

وعلق بعض رواد منصات التواصل على الصورة المتداولة "حلو الإنسان بس يتضامن ويحكي وكلام هيفا حلو.. بس أنه أعمل جلسة تصوير بكامل أناقتي وماكياجي.. كتير أوفر تمثيل واستعراض".

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وعلق مواطن أخر، قائلا: "بفهم إنه هيفا وهبي حزينة على يلي صار بمرفأ بيروت..وأنه بيتها تضرر وقت الإنفجار وترك عندها ذكرى أليمة.. بس إنه صورني والدمعة كرجت مني هالصورة للصراحة ما خرطت مخي مش هيك يا قلبي مش هيك".

ولفتت إحدى الفتيات إلى "كمية الفلاتر المستخدمة في الصورة والتي أثرت حتى على شكل الدموع"، معلقة "الصورة مبينة رسم على ئد ما الفوتوشوب والفلاتر ماسحين معالم البشرة مسح حتى الدمعة مبينة رسم".

في المقابل قالت مواطنة أخرى: "أنا لست لبنانية ومع ذلك كلام هيفا وبوستاتها بكوني، هي بنت لبنانية يحق لها التعبير عن مشاعرها وحزنها وتضامنها بطريقتها كنجمة، افتخروا فيها لان احنا ب بلادننا ينقصنا نجوم يحبون بلدهم مثل هيفا".