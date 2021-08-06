وزارة عراقية: كاظم الساهر لم يحدد موقفه بشأن مشاركته في حفل البصرة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة العراقية، بيانا يبين موقف الفنان العراقي، كاظم الساهر، من المشاركة في حفل سيقام بمدينة البصرة.

وأكدت الوزارة في بيانها الذي أصدرته أمس الخميس، أنها وجهت دعوة شرفية موسومة بتوقيع وزير الشباب إلى كاظم الساهر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، ولكن لم يصلها أي رد منه.

ونفت وزارة الشباب والرياضة العراقية أنباء متداولة بشأن اعتذار كاظم الساهر عن إحياء حفل افتتاح "خليجي 25"، وأكدت أن هذه الأنباء لا صحة لها.

وأكدت الوزارة العراقية أن الحديث عن أي مستجدات بشأن حفل الافتتاح سابق لأوانه كثيرا، "بحكم الفاصل الزمني الذي يبعدنا عن البطولة"، التي ستقام في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يشار إلى أن كاظم الساهر استطاع في شهر مارس/ آذار الماضي الوصول إلى المرتبة الأولى عربيا في تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأول مرة.

ووضع "فيسبوك" ملاحظة تظهر عند البحث عن صفحة النجم العربي العراقي، كاظم الساهر، كتب فيها عبارة (The no.1 Arabic legend)، التي تعني باللغة العربية "المرتبة الأولى (نمبر وان)- الأسطورة العربية".

ووضع "فيسبوك" هذا الإشعار بعد أن وصل عدد متابعي النجم العراقي صاحب الصوت المميز، لأكثر من 12 مليون متابع في العالم العربي، بذلك يكون النجم العراقي قد انتزع لقب (نمبر وان) من الفنان المصري محمد رمضان، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن.

وبحسب التطبيق يعتبر النجم العربي الملقب بـ"القيصر" وصاحب أغنية "زيديني عشقا" الشهيرة، الأكثر متابعة في العالم العربي على "فيسبوك".