عباس النوري يرفض المقارنة بين كاريس بشار وسلافة معمار ويكشف السبب

أعرب الفنان السوري عباس النوري عن سعادته بنجاح مسلسل "حارة القبة"، حيث انتهى من تصوير الجزء الثاني منه على أن يبدأ تصوير الجزء الثالث قريبا.

وأشار النوري، خلال لقاء له على إذاعة "شام إف إم"، إلى سعادته بالعمل مع المخرجة رشا شربتجي، حيث لم يجد منها إلا كل تفهم واستعداد للتعاون، بالإضافة إلى خبرتها واستماعها للكثير من الآراء، وسعيها لأن تأخذ قرارها بهدوء.

ورفض النوري المقارنة بين سلافة معمار وكاريس بشار، فكلاهما، حسب قوله، تخرجان من عقدة الشكل خلال التصوير، ولديهما رغبة في الاجتهاد والعمل، وأنه كان سعيدا معهما بالدرجة ذاتها، لاهتمامهما بعملهما، حسب ما نشره موقع "فوشيا".

وصرح عباس النوري عن انضمام فراس إبراهيم وأمل عرفة إلى أسرة عمل "حارة القبة" في جزئه الثالث، مشيرا إلى أن شخصية أمل عرفة (شقيقة أبو العز) ستكون شخصية صعبة في بنائها النفسي.

وكشف النوري عن مشاريع له في التأليف، وذلك بالتعاون مع زوجته عنود الخالد، كما اعتبر أن لدى ابنه، ميار النوري، مشروعه الهام في الإخراج، وأنه لم يأخذ فرصته بعد، ولو تم منحه الفرصة فسيحقق مفاجأة كبيرة بعمله.

تم عرض مسلسل "حارة القبة" في الموسم الرمضاني الفائت، وهو من إخراج رشا شربتجي، ومن تأليف أسامة كوكش، وإنتاج شركة "عاج"، وبطولة سلافة معمار.