نجمة سعودية شبيهة بعارضة أزياء روسية... صور

وظهرت النجمة السعودية في العديد من الصور والإعلانات وهي تشبه إلى حد كبير العارضة الروسية إيرينا شايك.
الأنيقة للغاية "يارا النملة" عبر IG 🖤 pic.twitter.com/W0lbDttckI— WHR (@whrumor) July 30, 2021
ورأى العديد من الأشخاص أن يارا تكاد تكون شقيقة إيرينا بسبب الشبه الواضح بينهما.
بنتنا يارا النمله حلووووه ❤️بس ماتتقارن بتقاسيم وجه ارينا شايك ابداً :) مختلفات بس الرابط المشترك جفن العين ورسمتها pic.twitter.com/1EfHPifH91— يهوديه♈️ (@nightma89) October 2, 2019
فيما اعتبر آخرون أن هناك اختلافا كبيرا بينهما، ولكن الرابط المشترك في جفن العين ورسمتها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)