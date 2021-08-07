نجمة سعودية شبيهة بعارضة أزياء روسية... صور

تصدرت النجمة السعودية، ​يارا النملة، منصات التواصل الاجتماعي​، وذلك من خلال العبارات الأكثر تداولاً، بعد أن أجمع العديد من النشطاء على أنها تشبه إلى حد بعيد عارضة الأزياء الروسية، ​إيرينا شايك.

وظهرت النجمة السعودية في العديد من الصور والإعلانات وهي تشبه إلى حد كبير العارضة الروسية إيرينا شايك.

الأنيقة للغاية "يارا النملة" عبر IG 🖤 pic.twitter.com/W0lbDttckI — WHR (@whrumor) July 30, 2021

ورأى العديد من الأشخاص أن يارا تكاد تكون شقيقة إيرينا بسبب الشبه الواضح بينهما.

بنتنا يارا النمله حلووووه ❤️بس ماتتقارن بتقاسيم وجه ارينا شايك ابداً :) مختلفات بس الرابط المشترك جفن العين ورسمتها pic.twitter.com/1EfHPifH91 — يهوديه♈️ (@nightma89) October 2, 2019

فيما اعتبر آخرون أن هناك اختلافا كبيرا بينهما، ولكن الرابط المشترك في جفن العين ورسمتها.