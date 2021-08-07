عادل إمام ينعى دلال عبد العزيز: ربنا يصبر بناتها وأهلها

نعى الممثل المصري عادل إمام زميلته دلال عبد العزيز التي وافتها المنية اليوم السبت بعد صراع مرير مع تداعيات إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عادل إمام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها".

ونشر عادل إمام مع نعيه صورة تجمعه مع دلال عبد العزيز ونجله المخرج رامي إمام من كواليس تصوير مسلسله الأخير "فالنتينو" الذي عُرض في رمضان 2020.

وتوفيت دلال عبد العزيز اليوم السبت، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس. وتأتي وفاة دلال بعد مرور نحو 3 أشهر على رحيل سمير غانم.