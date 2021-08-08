بقبلة رومانسية ممثلة أمريكية تعلن انفصالها عن زوجها... صورة

أعلنت الممثلة الأمريكية، ​كيت بوسورث، عن ​نهاية زواجها من المخرج ​مايكل بولش​ بعد ثمانية أعوم من الزواج، معربة عن الامتنان العميق للحب الذي تقاسماه.

ونشرت على صفحتها الخاصّة على منصة "إنستغرام" صورة تجمعها مع زوجها بالأبيض و الأسود وهما يقبلان بعضهما وكتبت: "البداية غالبًا ما تكون أفضل جزء في الحب. وبطبيعتها نخشى النهاية، أن تخسر ما لديك لأنك حصلت على ما تريد. على مدار السنوات العشر الماضية، اخترت أنا و"مايكل" الحب في كل مرة. نحن نمسك أيدينا بإحكام اليوم كما كنا متشابكين الأصابع في يوم زفافنا".

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وأضافت قائلة: "تنظر أعيننا بعمق أكثر إلى بعضها البعض، بشجاعة أكبر الآن. في عملية التخلي، توصلنا إلى الاعتراف بأن حبنا لن ينتهي أبدًا. الاتصال لا يختفي ببساطة. الحب يتعمق والقلب يتوسع".

واختتمت بوسورث قائلة: "نحن نعلم أن مكالمات الساعة الرابعة صباحًا قادمة. سيتم تبادل الأغاني لإيصال ما يمكن أن تفعله الأغاني فقط. نضحك عندما نخطط للفيلم التالي معًا ونحن متحمسان لمشاركة أحدث تعاون بيننا. نعتقد أن أكثر قصص الحب ملحمية هي تلك التي تتجاوز التوقعات. أعظم شرف لنا هو تجربة الحب مثل هذا، والاستمرار في الإعجاب بجمال تطور الحب. ماذا يحدث عندما نصل إلى نهاية شيء ما وندرك ... نحن في البداية فقط. هذا هو الحب. وسوف نعيش ذلك".