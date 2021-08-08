كيف تصرفت ميغان ماركل بعد تلقيها هدية من والدها المقاطعة له بمناسبة عيد ميلادها الـ40؟

ولفت إلى أنه أرسل إلى ابنته ميغان ماركل عشرات الورود الحمراء مع ورود صفراء في منتصف الباقة، كإشارة منه إلى طفليها آرشي البالغ من العمر عامين والمولودة الجديد ليليبت، وأضاف أنه أرفق مع الباقة رسالة تقول: "أتمنى لك عيد ميلاد سعيد وأياما أكثر إشراقا".
وفيما كرر توماس ماركل للموقع الأمريكي رغبته في أن يكون جزءا من حياة أحفاده، فقد ورد أيضا أنه قال إنه لا بأس بشأن عدم استجابة ابنته ميغان له.
ووصلت علاقة توماس ماركل المشحونة بابنته ميغان إلى ذروتها في عام 2018 قبل حفل زفافها الملكي على الأمير هاري مباشرة، عندما تم الكشف عن أنه نظم صورا للصحافة وسرب رسالة شخصية منها إلى الصحف.
وكانت ميغان ماركل صرحت في لقائها الشهير مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، والذي أذيع قبل أشهر، أنها لا يمكن أن تغفر خيانة والدها لها.
وقالت في اللقاء عن الألم الذي سببه والده لها: "إنني أنظر إلى ابني آرتشي وأفكر في هذا الطفل وأنا بصدق لا أستطيع أن أتخيل فعل أي شيء لإحداث ألم لطفلي عن قصد، لا أستطيع أن أتخيل ذلك، لذلك من الصعب علي التوفيق بين ذلك".
وتقيم ميغان ماركل حاليا في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مع زوجها الأمير هاري وأطفالهما، بعدما قررا التخلي عن صفتهما الملكية في يناير/ تشرين الثاني عام 2020.
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، كشف توماس ماركل والد ميغان ماركل لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه كان يخطط لتقديم التماس إلى محاكم كاليفورنيا لمحاولة رؤية أحفاده.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)