سميحة أيوب تعلق على "مرورها بأزمة صحية"

قالت الممثلة المصرية، سميحة أيوب، إنه تمت المبالغة في الحديث عن حالتها الصحية، مؤكدة أنها "بخير" وتتواجد في منزلها.

وأوضحت سميحة أيوب (89 سنة): "أنا كويسة يعني بالغوا أوي أوي، وأنا في البيت مش في المستشفى"، بحسب تصريحاتها لموقع "مصراوي".

وأكدت أيوب، الملقبة بسيدة المسرح العربي، أنها أصيبت بجرح بسيط في يدها، وأن الأمر كان بسيطا ولا يستدعي كل ما حدث، وقالت: "جرح صغير في إيدي زي أي جرح معرفش مين نزل الخبر والدنيا اتقلبت كده ليه".

وبدأت سميحة أيوب حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عام، وهي صاحبة ثاني أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية بعد أمينة رزق.

وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، وتولت إدارة المسرح القومي المصري مرتين من قبل.