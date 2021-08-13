انتشر على تيك توك... تناول العسل المجمد كمثلجات هل هو آمن للصحة؟... فيديو

ظهر ترند جديد على تطبيق تيك توك لأشخاص يستهلكون العسل المجمد في زجاجات مياه كمثلجات، وهو ما جذب الآلاف.

وُلد هذا الترند في 9 يوليو/تموز الماضي عندما ظهر ديف راميريز، وهو يضغط على الزجاجة المجمدة بكلتا يديه، وهو يشاهد العسل المجمد يخرج مثل معجون الأسنان، معلقا " "لن أكذب كان ذلك منعشا جدا".

ومنذ ذلك الوقت انتشرت على التطبيق عشرات الفيديوهات لأشخاص خلال تناولهم العسل المجمد في زجاجات، بعدما قاموا بإضافة منكهات وألوان طبيعية إليه.

اجتذب هذا الترند #frozenhoney أكثر من 900 مليون مشاهدة وشمل تناول الناس كميات سخية من كرات العسل المجمدة.

شعر بعض الأشخاص الذين جربوه بالغثيان أو ظهرت عليهم أعراض الجهاز الهضمي بعد ذلك، وهو ما لم يدهش خبراء التغذية.

عند تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم ثم الانهيار.

يمكن أن تؤثر الجرعات العالية من السكر أيضًا على الجهاز الهضمي وتؤدي إلى الغثيان والإسهال، بحسب موقع "هيلز لاين".

قالت أماندا إيزكويرد,، أخصائية تغذية مسجلة مقرها في شيكاغو: "هذا الاتجاه يعادل تناول الكثير من الحلوى في وقت واحد- لا توجد فائدة صحية، ويمكن أن يؤدي إلى حوادث السكر، والتي غالبا ما تسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام وعدم الراحة في الجهاز الهضمي".

إذا كنت ترغب في تجربة هذا الاتجاه، يوصي خبراء التغذية باستخدام كمية صغيرة من العسل.

العسل مليء بالسكر والسعرات الحرارية

ارتبط العسل عند تناوله باعتدال بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة القلب ومستويات مضادات الأكسدة في الدم.

لكن تناول الكثير من العسل يمكن أن يكون له عواقب صحية سلبية. العسل مليء بالسكر وهو كثيف السعرات الحرارية.

تقول أماندا إن الإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020- 2025، توصي بأن يحافظ البالغون على تناول السكر المضاف بأقل من 10% من سعراتهم الحرارية اليومية.

وأوضحت أنه بالنسبة لشخص يأكل 2000 سعر حراري في اليوم، فهذا أقل من 4 ملاعق كبيرة من العسل.

وعند تناول العسل بسرعة، كما يحدث في اتجاه TikTok، يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة مستويات السكر في الدم بسرعة.

يقول جيمي هيكي، خبير التغذية ومؤسس Truism Fitness، إن هذه الزيادة السريعة في مستويات السكر في الدم يمكن أن تسبب "صدمة السكر".

وأضاف هيكي: "يمكن أن تؤدي جرعة مفرطة من السكر بكميات صغيرة نسبيا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم"، مضيفًا أن الناس قد يشعرون في البداية بفرط النشاط.

بعد ارتفاع مستويات السكر في الدم، تنهار في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات، وفقًا لجنيفرجلوكنر، أخصائية تغذية مسجلة ومبتكرة Smartee Plate (سلسلة كتب إلكترونية للأطفال، لإلهامم بحب الأكل الصحي).

تقول جلوكنر: "إن انخفاض مستويات السكر في الدم قد يجعلك تشعر بالغثيان- الجوع، والارتعاش، والعصبية، والضعف، والتعب، والخفقان، والصداع، وقلة التركيز".

يمكن أن يرى مرضى السكري زيادة خطيرة في مستوى السكر في الدم إذا تناولوا العسل المجمد.

وبخلاف ارتفاع نسبة السكر، يمكن أن يسبب الكثير من العسل مشاكل في الجهاز الهضمي

تعتقد أماندا إيزكويرد أن كميات صغيرة من العسل تخفف أعراض الجهاز الهضمي. على سبيل المثال، قد تساعد ملعقة صغيرة في علاج ارتداد الحمض، على الرغم من أنها ستظل تؤثر على مستويات السكر في الدم.

لكن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الجهاز الهضمي.

فيما تقول جنيفرجلوكنر: "لأن العسل يحتوي على مستويات عالية من الفركتوز، فإن استهلاك الكثير منه بسرعة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل: الغثيان والانتفاخ والإسهال.