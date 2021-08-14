"مدرسة الروابي للبنات"... ثاني مسلسل أردني على "نيتفلكس" يثير جدلا مع بدء عرضه

حالة من الجدل الواسع أحدثها مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، وهو ثاني مسلسل أردني من إنتاج منصة "نيتفلكس" الرقمية، والذي بدأ عرضه مؤخرا.

واعتبر الكثيرون أن المسلسل يمثل مشاكل كل فئات المجتمع، كما أنه توعوي وواقعي لأنه يعرض الكثير مما يحدث داخل الكثير من المدارس الخاصة والحكومية.

ووصفت إحدى المستخدمات المسلسل بأنه "ناجح وجميل".

مسلسل مدرسة الروابي للبنات مسلسل توعوي ومسلسل واقعي لأنه في كثير من مدارسنا مدارس خاصه ومدارس حكوميه فيها المواضيع المطروحه بالمسلسل

فالمسلسل ناجح وجميل#مدرسه_الروابي_للبنات — najd.Alabadi🇯🇴 (@NAlhwarat) August 13, 2021

مش ممكن نتوقع من مسلسل واحد يمثل مشاكل كل فئات المجتمع، لكن ممكن نحلم نشوف إنتاج أكبر وتنوع في المستقبل يقدر بالفعل يغطي كل همومنا على اختلافاتنا.#مدرسة_الروابي_للبنات — لينا شنك (@Linashannak) August 13, 2021

#مدرسة_الروابي_للبنات من احلى المسلسلات العربيه اللي شفتها،كل شي ممتاز من التصوير، النص، و الممثلات واخيرا شفنا مسلسل عربي يحكي عن أفكار تصير بمجتمعنا من

١-التنمر ٢- الاستغلال عبر الانترنت

٣- التحرش الجىسي ٤-جرائىم الشرف

٥- ثقافة العيب تجاه زيارة الطبيب النفسي

مرا انصحكم تشوفوه pic.twitter.com/vTNRvj0sM8 — Lolo (@iihloa) August 13, 2021

ابدعت تيما الشوملي بإخراج #مدرسة_الروابي 👏🏻 مسلسل تناول اغلب مشاكل و قضايا البنات في المجتمع.

من ناحية كمان تناول مشاكل تربوية و تعامل الأهل مع اولادهم.

و كمان مشكلة استغلال المنصب.

٦ حلقات بسيطات جمعت فيهم ما يعادل ١٠ قضايا كبيرة و صغيرة بالمجتمع. — سَراء (@aburumman96) August 13, 2021

رسائل ناقشها مسلسل #مدرسه_الروابي_للبنات

١. التنمر داخل أروقة المدارس

٢. التحرش الجنسي

٣. استغلال القُصّر عن طريق مواقع التواصل

٤. التفكك الاسري

٥. جرائم الشرف

٦. أهمية زيارة الطبيب النفسي



صراحة come back قوي للدراما الأردنية المعاصرة من خلال المبدعة @Timashomali — Abd Alnssour✈️ (@abdalnssour) August 12, 2021

ويتناول مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" في 6 حلقات فقط مشكلات الفتيات في سن المراهقة المراهقات، مثل التحرش والتنمر والنصب الإلكتروني وعلاقة الأبناء بأبنائهم، وأهمية زيارة الطبيب النفسي.

وذكر أحد المستخدمين على موقع "تويتر" أن المسلسل يضم 6 حلقات بسيطة تجمع ما يعادل 10 قضايا كبيرة وصغيرة في المجتمع.

والمسلسل من تأليف وإخراج الأردنية، تيما الشوملي بالتعاون مع إسلام الشوملي وشيرين كمال، ومن بطولة ركين سعد وأندريا طايع ونور طاهر وجوانا عريضة وسلسبيلا ويارا مصطفى.

وكانت شبكة "نيتفلكس" تعرضت في عام 2019 لانتقادات شديدة بعد عرضها أول مسلسل أردني على منصتها، وهو "جن"، إذ اتهم العديد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي والنواب المسلسل بأنه يتضمن مشاهد خادشة للحياء العام، بالإضافة إلى لقطات إباحية، وألفاظ نابية وسيئة لا تليق بالمجتمع الأردني ولا عاداته وتقاليده وتخالف التعاليم الشرعية.