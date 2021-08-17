فيسبوك تحظر المحتوى المتعلق بحركة طالبان على جميع منصاتها

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حظراً على المحتوى المتعلق بحركة "طالبان" (الإرهابية المحظورة في روسيا) على منصاتها، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"انستغرام" و"ماسنجر" و"واتسآب".

موسكو – سبوتنيك. وقال ممثل الشركة نقلا عن قناة "سي ان بي سي"، بأن "طالبان" مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية كتنظيم إرهابي، "لذلك منعناهم من استخدام خدماتنا وفقا لسياستنا ضد المنظمات الخطيرة".

وستقوم الشركة بإزالة الحسابات الخاضعة لحركة "طالبان" أو تتحدث باسمها، إلى جانب الحسابات المؤيدة لها.

وأشارت الشركة إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ القرار حول سلوكها في حال أصبحت حركة "طالبان" سلطة رسمية في أفغانستان، قائلة بأنها تتقيد بسلطة المجتمع الدولي.