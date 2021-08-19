دراسة بريطانية: الإصابة بكورونا يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في الأظافر

يمكن أن تسبب عدوى فيروس كورونا تغيرات مختلفة في الجسم. ففي بعض الحالات يمكن أن يتغير مظهر الأظافر أيضًا.

قام المتخصص الطبي البريطاني تيم سبيكتور، بتسمية أعراض جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تسبب تغيرات في مظهر الأظافر. على وجه الخصوص، قد يلاحظ المرضى ظهور خطوط أفقية واضحة.

يوضح الخبير أنه في بعض الحالات، يتسبب الفيروس التاجي أيضًا في تكوين بقع حمراء تحت الأظافر. وأمدوا أنه إذا ظهرت هذه الأعراض، فمن المستحسن مراجعة الطبيب.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، التطعيم وسيلة فعالة للوقاية من عدوى فيروس كورونا. فإن الأدوية المسجلة حتى الآن توفر الحماية للشخص من الضرر الشديد للمرض.