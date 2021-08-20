كيف هنأت أحلام الأمير عبد الرحمن بن مساعد في عيد ميلاده؟

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وذلك عبر حسابها الخاص على "إنستغرام".

وأهدت أحلام للأمير الشاعر مقطعا من أغنية "تشرق الشمس وتغيب"، وهي من كلماته وألحان صادق الشاعر، حسب ماذكرت مجلة "سيدتي".

وأرفقت أحلام هديتها ببضع كلمات على "إنستغرام" قالت فيها: "إلى أمير الشعر.. وإلى أديب الشعر.. وإلى الأمير الشاعر سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، كل عام وأنتم بخير، وكل عام ونحن بكم نفتخر.. يا رب كل أيامك فرح ومحبة وسعادة سموك".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

ورد عليها الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد مغردا على "تويتر": "الله يسعدك ويحفظك ويحفظ لك أحبابك الغالية الكريمة أم فاهد".