باقة بوتين لميركل تؤثر في الصينيين

ونشر موقع "سوهو" الصيني مادة يعبر كاتبها عن إعجابه بتصرف بوتين.

يقول المقال: "الذكاء العاطفي يكمل معدل ذكائه المرتفع". وأكد المؤلف أن هذه البادرة تتحدث عن بوتين كشخص مهذب وحازم لا يخلو من الرومانسية.

في اليوم السابق، أجرى بوتين محادثات مع ميركل في موسكو. قطع احتماعهم رنين هاتف ميركل، الذي كان في جيبها أثناء خطاب بوتين. تتوجه ميركل من العاصمة الروسية، إلى كييف للقاء رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

قال رئيس السفارة الروسية في برلين، سيرغي نيتشايف، إن المحادثات بين قادة الدول كانت، كما هو الحال دائمًا، باردة. هذه هي الزيارة الأخيرة لميركل إلى موسكو بصفتها المستشارة الألمانية. وسيتولى شخص آخر المهمة قريبًا. عينت ميركل رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، خلفًا لها.