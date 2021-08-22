وفاة الفنان المصري ماهر لبيب بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري، ماهر لبيب جرجس، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

واشتهر الراحل ماهر لبيب بأدواره الأمنية، فغالبا ما كان يظهر كضابط أو محقق، وفقا لما نقلته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

فمن أبزر أعماله، كان مسلسل "أحلام الفتى الطائر" لعام 1978، وفيلم "كراكون في الشارع" لعام 1968، ومسلسل "يوميات 1978"، و"يوميات ونيس" لعام 1995، و"وجه القمر" لعام 2000، و"بيت العلالي" و"نحن لا نزرع الشوك" و"رد قلبي" و"الكعبة المشرفة" و"الدنيا حظوظ"، وغيرها الكثير من الأعمال الخالدة في ذاكرة الدراما المصرية.

وكان هذا اللقاء على قناة "مي سات" المصرية، في برنامج "مساء الخير"، الذي تم تقديمه في الـ21 فبراير/ شباط من العام الحالي لطرح موضوع "الدراما القبطية تواجه أزمات صناعة وفكر وإنتاج".

الراحل ماهر لبيب يعد واحدا من أهم أعمدة المسرح والدراما القبطية كذلك في مصر، وقدّم أدوار بطولة في أفلام "الأنبا إبرام" و"الانبا صموئيل المعترف" و"أبونا القمص إبراهيم البسيط" وفيلم "القديس سمعان الخزار".