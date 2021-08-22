حملات ترويجية واسعة لتصدير السياح إلى الإمارات

تسعى حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى جذب أكبر عدد ممكن من السياح الدوليين إليها، عن طريق حملات ترويجية واسعة، تشارك فيها العديد من المؤسسات الحكومية في الدولة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على "تويتر"، اليوم الأحد.

وكتبت: "أطلق مجلس الإمارات للسياحة خطة حملات ترويجية واسعة النطاق تستهدف وجهات واعدة في تصدير السياح إلى الإمارات".

وتستهدف تلك الحملات التعريف بالتأشيرة السياحية الطويلة والمتعددة الدخول، التي أطلقتها دولة الإمارات أخيرا.

كما تستهدف الخطة ترويج الأنشطة والخدمات السياحية والوجهات المتميزة التي تتمتع بها الدولة العربية المتحدة.

ويتم تنفيذ تلك الخطة عن طريق العمل المشترك بين مجلس الإمارات للسياحة ووزارة الاقتصاد، إضافة إلى دوائر وهيئات السياحة المحلية.

مجلس الإمارات للسياحة يطلق خطة حملات ترويجية واسعة النطاق تستهدف عدداً من الوجهات الواعدة في تصدير السياح إلى #الإمارات، للتعريف بالتأشيرة السياحية الطويلة والمتعددة الدخول التي أطلقتها الدولة مؤخراً، والترويج للوجهات والأنشطة والخدمات السياحية المتميزة التي تتمتع بها الدولة. — UAEGOV (@uaegov) August 22, 2021

وأعلنت الإمارات، في أبريل/ نيسان الماضي، إصدار تأشيرة دخول جديدة صالحة لمدة ستة أشهر، تتيح لحاملها الدخول المتعدد إلى البلاد.