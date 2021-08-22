انفجار قولون ممثل مصري بسبب انفعاله بعد تصوير مشهد وإجراء جراحة عاجلة

تعرض الممثل المصري نضال الشافعي، اليوم الأحد، لانفجار جزء في القولون، نقل على إثره إلى أحد المستشفيات في القاهرة.

وقالت زوجة نضال الشافعي، إنه "أجرى جراحة اليوم، بأحد المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون".

وأكدت في تصريحات لـ"موقع مصراوي" أن حالة نضال الصحية "مستقرة بعد إجراء هذه الجراحة بالقولون، ولا زال متواجدا داخل المستشفى، لحين استقرار حالته الصحية وتصريح الطبيب بخروجه وعودته للمنزل".

ويشارك نضال حاليا في تصوير فيلم "ميني بار" بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، وغيرهم، وقال المكتب الإعلامي للفنان في بيان، الأحد، إنه "تسبب انفعال الفنان نضال الشافعي عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم ميني بار بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود التي أقر بها له بحدوث انفجار في القولون تسبب في دخوله المستشفى بشكل عاجل وخضوعه لجراحة عاجلة استلزمت ٤ ساعات ويذكر أن المنتج مدحت سعد كان توقف عن استكمال الفيلم من 2018".