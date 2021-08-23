الفنانة المصرية إيمان جمال تعلن عقد قرانها

أعلنت الفنانة المصرية إيمان جمال عن عقد قرانها، وذلك بعد مرور قرابة 3 أشهر على عدولها عن الاعتزال والعودة للفن.

ونشرت الفنانة إيمان جمال، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، كشفت من خلالها عقد قرانها، وكن رفضت الافصاح عن هوية زوجها.

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وعبرت إيمان جمال، (39 عامًا) عن سعادتها في حياتها الجديدة، مؤكدة أن زوجها اختيار الله، وتمنت لها ولجمهورها التوفيق، قائلة: "وبنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على من اختاره الله لي زوجًا صالحًا، وأسأل الله التوفيق لي ولكم".

وبدأت الفنانة المصرية، مشوارها الفني عام 2017، إذ شاركت في العديد من الأعمال الفنية الكويتية.