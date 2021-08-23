تامر حسني يتعرض لموقف محرج خلال تكريمه ويكسر الجائزة... فيديو

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة استلام الفنان المصري للجائزة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andaftar__ksa)

إلا أنه أسقط الجائزة خلال فترة التصوير، التي بدت من خلال المقطع المصور بأنها زجاجية لتتحطم.

وقد تفاعل الجمهور مع هذه الحادثة، فمنهم من اعتبر أنّ ما حصل هو "صيبة عين" وآخرون اعتبروا أنّ تامر لا يستحقّ هذه الجائزة لذلك لم تدم فرحته بها، بحسب ما نقله موقع "الجديد".