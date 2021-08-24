منى زكي تكشف لأول مرة سر رفض والديها زواجها من أحمد حلمي في البداية... فيديو

وقالت منى زكي، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، إن "والديها رفضا زواجها من أحمد حلمي في البداية نظرا لأنه كان في بدايته الفنية ولا يتمتع بالشهرة التي تتمتع بها منى زكي"، مضيفة أن والدها أجلسها على ركبتيه وبكى وسألها عن رغبتها في الزواج من حلمي رغم قلة إمكانياته.

وروت واقعة حاول من خلالها أحمد حلمي، لفت نظرها في بداية تعارفهما، مشيرة إلى أن موافقتها جعلت والدها يخفف من مطالبه في الزواج.

وقالت منى زكي، "أنا فاكرة إن موبايلي داست عليه عربية، وهو جابلي الموبايل معرفش إزاي. مع إنه كان واقع في الشارع ودايسة عليه عربية. هو شايف إنه كده عمل عمل بطولي، حبيبي بيحاول يلفت نظري".

يشار إلى أن منى زكي شاركت في رمضان 2021 بمسلسل "لعبة نيوتن" من تأليف وإخراج تامر محسن، إنتاج ميديا هب، وبطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، آدم الشرقاوي وآلاء سنان.

على جانب آخر تنشغل منى زكي في تصوير دورها في فيلم جديد يجمعها بالفنان محمد هنيدي بعد 23 عاما من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي تم عرضه عام 1998، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويشاركهما البطولة أحمد السعدني، لبلبة، ريم مصطفى، أحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول وتارا عماد.

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