‏حقائق عن دكتوراه محمد رمضان الفخرية... نقابة الموسيقيين في لبنان تتبرأ منها‏ وثمنها 100 دولار

علقت نقابة الموسيقيين في لبنان، اليوم الخميس، على منح الفنان المصري، محمد رمضان، الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان، على هامش تكريمه هناك.

وأكد رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، الفنان فريد بو سعيد، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن النقابة لم تمنحه الدكتوراه الفخرية، وأنه لا علاقة لها أو لوزارة الثقافة اللبنانية بهذا الموضوع.

وأوضح بو سعيد أن محمد رمضان نال التكريم من جانب لجنة خاصة، وأن دور نقابة الموسيقيين اللبنانيين اقتصر على حضور التكريم فقط مع المدير العام ومستشار وزير الثقافة اللبنانية.

كما شدد أن نقابته لا يحق لها أن تمنح الدكتوراه الفخرية لأي شخص.

وفي سياق متصل، كشف رئيس المركز الثقافي الألماني في لبنان، محمود عبد الله الخطيب، أنها تمنح الدكتوراه الفخرية مقابل دفع رسوم الانضمام له، وهي 100 دولار أمريكي.

وبين الخطيب أن شروط الانتساب للمركز الثقافي في لبنان، ومنها أن يتمتع العضو بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجنائة أو جنحة شائنة، وأن يوافق على نشاطات الجمعية وأهدافها والسعي لتنفيذها بالمشاركة في إحدى اللجان، وأن يتمتع بالمؤهلات العلمية، وأن يكون عمره 20 عاما.

وكان الفنان المصري، محمد رمضان، أعلن عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي خلال تكريمه في لبنان.

ونشر محمد رمضان على حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورا له أثناء تكريمه في المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وكتب رمضان: "شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي".

وبحسب شهادة الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها رمضان، أكد المركز الثقافي الألماني الدولي، في لبنان، بأنها "تمنح لشخصيات مهمة في العالم، كتقدير رفيع المستوى لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية".