تسريبات تؤكد خلو "آيفون 13" القادم من ميزة مهمة متواجدة في نسخاته السابقة

أكدت تقارير صحة تسريبات قد تجعلك تعيد التفكير في شراء هاتف "آيفون 13" المرتقب الإعلان عنه الشهر المقبل، والتي تتناول خلوه من ميزة مهمة في نسخات "آيفون" السابقة.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن شركة "آبل" الأمريكية قررت التخلي عن ميزة "بصمة الإصبع" في هاتف "آيفون 13"، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

وكتبت في تقرير لها: "على الرغم من أن شركة "آبل" اختبرت "بصمة الإصبع" على الشاشة لهواتف "آيفون" الرئيسية القادمة، إلا أنها لن تطرحها العام الحالي".

وتأتي تلك الصدمة في أعقاب تكهنات انتشرت العام الماضي بأن تقنية "بصمة الإصبع" ستعود إلى جانب "بصمة الوجه"، نظرا لمواجهة الميزة الأخيرة مشاكل مع ارتداء الكمامة الطبية أثناء وباء فيروس كورونا.

كما كشف تقرير "بلومبرغ" أن تخلص "آبل" من "بصمة الإصبع" هو خطوة تدريجية لاعتماد ميزة "بصمة الوجه" على الشاشة إلى الأبد في هواتفها القادمة، كما أنه جزء من هدف "آبل" طويل المدى للقضاء على نتوء الكاميرا العلوية.

لكن لفتت وكالة "بلومبرغ" إلى أنه من غير المرجح أن تتخلي شركة "آبل" عن ميزة "بصمة الإصبع" في الشاشة مع أول تسريبات عن هاتف "آيفون 14" لعام 2022، وأشارت إلى أنها ستتوافر إلى جانب العديد من الترقيات الرئيسية الأخرى.

وبالنسبة لأولئك الذين صدموا من فقدان ميزة "بصمة الإصبع" في "آيفون 13"، فإن الهاتف الجديد سيتضمن كاميرات جديدة ضخمة، وبطاريات أكبر، وشحن أسرع، وشقوق أصغر، وإنترنت لاسلكي، وسعة تخزين أكبر.