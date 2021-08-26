نجل فنان مصري مشهور يجثو على ركبته ويقدم خاتم الخطوبة... فيديو

شارك الفنان المصري محمد محمود عبد العزيز جمهوره على حسابه الشخصي على "إنستغرام" فيديو لمفاجأة أعدها لخطيبته سارة يوم عيد ميلاده.

وظهر محمد في الفيديو وهو يجثو على ركبة واحدة ويقدم خاتم الخطوبة لخطيبته على أنغام كلمات أغنية سميرة سعيد "مون شيري"، وذلك بحضور عدد كبير من الأصدقاء، منهم شقيقه كريم محمود عبدالعزيز، وإيهاب فهمي.

وعلّق محمد على الفيديو قائلاً:"خطيبتي عملتلي مفاجأة عشان عيد ميلادي، وبرغم أننا متفقين من أول يوم إننا مش هانفاجئ بعض بأي حاجة بس هي كانت عايزه تفرّحني بأي طريقة وجمعتلي أصحابي وحبايبي اللي بجد عايز أشكرهم جداً واحد واحد وواحدة واحدة".

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وأضاف: "بجد مش عارف أقولكم ولا أشرحلكم وجودكم فرّحني إزاي. والله ما كنت عايزكم تروّحوا... المهم بقا إن أنا من يومين حسيت إحساس أقرب إلى اليقين أنها بتحضّر لحاجة وقررت جوايا إن لو طلع إحساسي صح أنا كمان لازم أفاجئها وفي نفس اليوم وده كان ردي على مفاجآتها".