أهم نصيحة غذائية للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تعد أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ولكن يمكنك تعديل المخاطر بشكل كبير من خلال نظامك الغذائي.

ومرض القلب التاجي هو السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويودي بحياة الملايين كل عام.

يشير المصطلح إلى ما يحدث عندما يتم حظر إمداد القلب بالدم أو انقطاعه بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية.

لحسن الحظ، فإن "80 في المئة من أمراض القلب ناتجة عن البيئة وأسلوب الحياة"، بحسب استشاري أمراض القلب الدكتور عاصم مالهوترا.

في حديثه لـ قناة GB News الإخبارية البريطانية، قال الدكتور مالهوترا إن تناول "طعام حقيقي" هو "أهم" نصيحة غذائية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، على ما نقله موقع express.

لشرح ما كان يقصده بالطعام الحقيقي، قارنه بالطعام المفرط في التصنيع، وتابع: "إذا خرج الطعام من عبوة تحتوي على خمسة مكونات أو أكثر - فإننا نطلق على ذلك معالجة مفرطة".

وفقا للدكتور مالهوترا، فإن اتباع نظام غذائي متوسطي هو طريقة رائعة للحصول على الكثير من الأطعمة غير المصنعة في نظامك الغذائي.

يشجع نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على استهلاك الأطعمة غير المصنعة مثل الفواكه والأسماك والبقوليات والمكسرات والدواجن والخضروات والحبوب الكاملة.

يمكنك جعل نظامك الغذائي أقرب إلى حمية البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال:

الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات

إدخال الأسماك في نظامك الغذائي

تناول كميات أقل من اللحوم

اختيار المنتجات المصنوعة من الزيوت النباتية والنباتية مثل زيت الزيتون.

يشار إلى أن توصية الدكتور مالهوترا مدعومة بأدلة كثيرة، حيث تم ربط حمية البحر الأبيض المتوسط ​​بالصحة الجيدة، بما في ذلك صحة القلب.

تم نشر مراجعة شاملة للأدبيات الموجودة حول هذا الموضوع في مجلة Circulation Research.

قام الباحثون بتقييم نقدي للتحليلات التلوية الخمسة الأكثر شمولا المنشورة بين عامي 2014 و 2018 والدراسات الإضافية غير المدرجة في هذه التحليلات التلوية.

تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الكلية.

تقول فيكتوريا تايلور من مؤسسة القلب البريطانية: "إذا عدلت نظامك الغذائي بالكامل بحيث تأكل كميات أقل من اللحوم، واستبدلت الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة مثل الزيتون وبذور اللفت وزيوت عباد الشمس، وتناولت المزيد من الفاكهة والخضروات، فإن ذلك قد يكون له تأثير كبير".

كذلك فإن التمرين المنتظم هو المفتاح لدرء خطر الإصابة بأمراض القلب.

تشرح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ما يلي: "ستجعل التمارين المنتظمة قلبك ونظام الدورة الدموية أكثر كفاءة، وتخفض مستوى الكوليسترول لديك، وتحافظ أيضا على ضغط الدم عند مستوى صحي.

وتضيف: "القلب عضلة، ومثل أي عضلة أخرى، يستفيد من التمرين. يمكن للقلب القوي ضخ المزيد من الدم حول جسمك بجهد أقل".