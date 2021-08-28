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    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    5 نصائح تساعدك على فقدان دهون البطن دون رجيم أو رياضة

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    يختلف فقدان الوزن بشكل عام عن استهداف دهون البطن. فدهون البطن هي عبارة عن مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة التي ليست فقط غير جذابة، ولكنها أيضا مقلقة للغاية عندما يتعلق الأمر بصحتنا.

      إذا كنت ممن عملوا بلا كلل من أجل الحصول على جسم صحي متناغم، يجب أن تدرك الآن أنها ليست مهمة سهلة، بل تنطوي على التفاني والتصميم وقد تتطلب الكثير من التضحيات أيضا.

    لكن ما لا تعرفه هو أن الخطوات البسيطة قد تساعدك على التخلص من دهون البطن دون أي مجهود جاد، بحسب صحيفة "تايمز أوف إينديا".

    تأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياة الشخص
    © Sputnik
    الدهون الحشوية: خطوة واحدة بسيطة يمكن أن تقضي على دهون البطن الضارة

    إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها حرق دهون البطن دون اتباع نظام غذائي وحتى ممارسة الرياضة.

    1. التحكم في الكمية هو المفتاح واللجوء إلى الأطباق الأصغر حجما

    يعني التحكم في كمية الطعام على طبقك وإبقاء تناول الطعام تحت السيطرة. في كثير من الأحيان، نميل إلى الإفراط في تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن بشكل غير ضروري.

     بمساعدة التحكم في الكمية لا يمكنك فقط خسارة بعض الكيلوغرامات والحفاظ على السعرات الحرارية الزائدة، ولكن يمكنك أيضا فقدان بعض دهون البطن والحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.

    2. كل ببطء وامضغ طعامك بشكل صحيح

    عندما تتناول وجبتك، تذكر أن تأكل ببطء وأن تمضغ طعامك بشكل صحيح. يساعدك هذا على تكسير طعامك بشكل أكثر كفاءة، مما يسهل هضمه في معدتك. إلى جانب ذلك، يضمن الهضم الأفضل شبعا أفضل لفترات أطول من الوقت.

    3. تحكم في التوتر ونم بشكل كاف

    غالبًا ما تعيق قلة النوم عملية فقدان دهون البطن. توصلت الأبحاث إلى أن قلة النوم لدى الأشخاص يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن وقد تجعل من الصعب عليهم تقليل دهون البطن.

    قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى التوتر وتسبب أيضا ارتفاع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) لديك وتزيد أيضا من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

    لذلك، من المهم التأكد من حصولك على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم يوميا وإدارة التوتر بكفاءة.

    4. التحكم في وضعيتك

    سواء كنت تعمل أو تقوم بأي شكل آخر من أشكال العمل، فمن المهم أن تتحقق من وضعيتك. غالبا ما نتجاهل الضرر الأكثر وضوحا الذي نتسبب فيه لأنفسنا نتيجة وضعية الجسم الخاطئة.

    يمكن أن تكون دهون البطن نتيجة لذلك. يساعدك التمسك بوضعية جيدة على إشراك عضلات المعدة ومنطقة البطن أيضا.

    5. شرب الكثير من الماء

    الماء جزء مهم من رحلتنا لفقدان الوزن. من خلال بدء يومك بشرب كوب من الماء أو تناول كوب من الماء قبل الوجبة مباشرة، يمكن أن يرطب جسمك، ويعزز التمثيل الغذائي في الجسم، وهذا بدوره يشبع جوعك ويبقيك ممتلئا لفترات أطول من الوقت.

    يمكنك أيضا تناول شاي الأعشاب الدافئ أو الماء العذب بالليمون، مما يقلل من جوعك.

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