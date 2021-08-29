"الضربة النووية ضد البعوض"... كيف يساعد الإشعاع في مكافحة الملاريا؟

توصل باحثون في الصين إلى طريقة فعالة للقضاء على البعوض، وذلك باستخدام الإشعاع وهو ما يساعد على مكافحة الملاريا.

وقال مدير مركز التكنولوجيا النووية التابع لوزارة الطاقة النووية، لو تشونغوداو، في مقابلة مع جلوبال تايمز، إن الإشعاع يساعد على منع تكاثر الحشرات بشكل فعال.

وفق الباحثين، فإن الإشعاع يجعل ذكور البعوض عقيمة، ونتيجة لذلك لا يمكنهم التكاثر عندما يواجهون إناث البعوض من البرية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الطاقة النووية صديقة للبيئة وتقضي على البعوض المقاوم للمواد الكيميائية.

وعلق الباحث الروسي، الأستاذ المشارك في كلية الهندسة الحيوية والطب البيطري في جامعة "الدون الحكومية التقنية" (DSTU) ألكسندر إيفسيوكوف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، على فعالية وسلامة الطريقة، لكنه حذر من العواقب السلبية المحتملة.

وقال إفسيوكوف: "تظهر الأبحاث أن هذه الطريقة آمنة لكل من البشر والبيئة. ومع ذلك، يجب أن يكون مفهوما أن استخدام الذكور المعقمة للسيطرة على الحشرات المختلفة يمكن أن يؤثر على السكان بطرق مختلفة ويعتمد على خصائص بيولوجية لنوع معين. على وجه الخصوص، هناك مثال سلبي معروف لمكافحة البعوض في البرازيل. صحيح أنه لم يكن الإشعاع هو الذي استخدم هناك لتعقيم الذكور، ولكن التعديل الوراثي. تم إطلاق هذه الذكور المعدلة وراثيًا في البيئة، وفي المرة الأولى بعد التجربة، انخفض عدد البعوض حقًا. ولكن بعد مرور بعض الوقت، ارتفع أعداد الحشرات، بل وسعت نطاق انتشارها".

وأضاف: "إنها ليست حقيقة أن توسيع النطاق كان مرتبطًا بطريقة ما بالتجربة، فقد يكون هناك عوامل أخرى قد أثرت. لكن الحقيقة تبقى - لقد تعافى النسل. من المفترض أن الإناث تعلمت بطريقة ما التمييز بين الذكور المعقمين المعدلين وراثيا من الذكور العاديين ولم يتزاوجوا معهم".

وتابع: "الشيء الرئيسي هنا هو الحفاظ على التوازن، بعد كل شيء، فإن القضاء التام على البعوض فكرة سيئة للغاية. سيؤدي هذا إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها: سيختفي الإمداد الغذائي للعديد من الأنواع الآكلة للحشرات، وسيقل عدد الملقحات، والتي قد تكون ذكور البعوض".

مكافحة ناقلات الأمراض

أكد إفسيوكوف أن "فيما يتعلق بمجموعة من التدابير لمكافحة البعوض - ناقلات الأمراض، بطبيعة الحال، فإن تجربة الصين لها أهمية كبيرة. مثل تجربة البلدان الأخرى التي هزمت الملاريا، مثل جمهورية أوزبكستان والأرجنتين والعديد من البلدان الأخرى".

تقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 700000 شخص يموتون كل عام بسبب الأمراض التي ينقلها البعوض (زيكا، حمى الضنك، الملاريا). وفي عام 2021، اعترفت منظمة الصحة العالمية بجمهورية الصين الشعبية كدولة خالية من الملاريا.

وفقًا للعلماء الصينيين، فإن التقنيات الحديثة فقط هي التي ستسمح للبشرية بالتخلص من البعوض - الناقل للأمراض الخطيرة والسيطرة على انتشارها.

كما أشار إفسيوكوف إلى أن تنفيذ تطورات مماثلة في العالم بدأ منذ الخمسينيات من القرن العشرين في بلدان مختلفة، بما في ذلك الاتحاد السوفياتي، قائلا: "كان هناك، على سبيل المثال، مثل هذا العالم، ألكسندر سيريبروفسكي، الذي طور أساليب كفاح مماثلة. صحيح أن هذه التطورات في البداية لا تتعلق بنواقل الأمراض، بل بالآفات الزراعية. لذلك، في بلدنا، تم استخدام هذه الطريقة لمحاربة عثة الترميز(خاصة الفواكه مثل التفاح والإجاص(، وفي الولايات المتحدة مع الذبابة. كانت هذه التجارب ناجحة للغاية."

طرق أخرى

كما قال إيفسيوكوف، إن هناك العديد من الطرق البديلة لمكافحة البعوض، بعضها قيد التطوير والبعض الآخر فقط عبارة عن مقترحات، وأضاف: "من بين الأساليب التي يتم تطويرها، طرق المكافحة البيولوجية، على سبيل المثال، باستخدام الأسماك. يمكن لبعض أنواع الأسماك أن تأكل يرقات البعوض بشكل جماعي. هناك أيضا بكتيريا Wolbachia (Wolbachia). وهي طفيليات داخل الخلايا من مفصليات الأرجل المختلفة، بما في ذلك البعوض. لن يتمكن الذكور المصابون بهذه البكتيريا من التكاثر عند التزاوج مع الإناث، التي لا تحتوي على البكتيريا".

الطريقة الفعالة، وفقا لإفسيوكوف، يمكن أيضًا أن تكون استخدام ميكروسبوريديا. هذه كائنات شبيهة بالفطر وحيدة الخلية تتطفل على خلايا أنواع مختلفة من الحشرات وتؤدي إلى تعقيم مضيفيها أو موتهم. هناك أيضًا أنواع مختلفة من البكتيريا التي تنتج سمومًا قاتلة للحشرات.