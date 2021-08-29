وجبات مجانية مدى الحياة لرجل أطفأ حريقا أمام مطعم... فيديو

يؤدي اندلاع الحرائق بصورة مفاجئة إلى نتائج كارثية إذا لم يتم التعامل معها في اللحظات الأولى، خاصة إذا اندلعت داخل منشآت خدمية، أو بالقرب منها، مثل المطاعم، التي يوجد فيها زيوت قابلة للاشتعال.

وفي بعض الحالات التي يكون الحظ حليفا لأصحابها يكون هناك أشخاص مدربون على التعامل مع الحرائق، في مكان قريب من موقع اندلاعها فيقومون بالسيطرة على الوضع مبكرا ويمنعون حدوث الكارثة.

الصين المتنوعة: في الساعة 6:30 من صباح 20 أغسطس، اشتعلت النيران فجأة في مكيف الهواء خارج مطعم في #الصين، وفي ذلك الوقت، جاء الرجل في الجوار وأطفأ الحريق بفرشاة غسيل السيارة في يده ثم غادر بصمت. pic.twitter.com/3aQXPnvUrI — CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 29, 2021

ويلخص ذلك مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه يرصد لحظة اندلاع حريق بجوار مكيف هواء أمام أحد المطاعم في الصين.

وتقول الشبكة إن شخصا جاء إلى موقع الحريق، أمام المطعم، وتمكن من إطفائه بواسطة فرشاة غسيل السيارات، ومنع حدوث كارثة، ثم غادر في صمت.

ولفتت الشبكة إلى أن صاحب المطعم الذي اندلع الحريق أمامه، بحث عن الرجل ووعد بمنحه وجبات مجانية مدى الحياة طالما ظل المطعم مفتوحا، تقديرا لما قام به.