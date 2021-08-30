الفنان المصري أسامة عباس يعود للواجهة... ونقابة الممثلين تصدر بيانا حادا

أصدرت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الاثنين، بيانا للرد على تصريحات منسوبة إلى الفنان أسامة عباس، الذي عاد اسمه إلى الواجهة من جديد وتصدر محرك بحث "غوغل" منذ آخر أعماله الفنية قبل 3 سنوات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة لأسامة عباس (81 عاما) عبر موقع "تويتر"، التي يقول فيها إنه ما زال حيا يرزق، وأنه يبحث عن عمل حاليا.

وتبين أن هذه التغريدة زائفة ولا صحة لها، ما جعل نقابة الممثلين في مصر، برئاسة الفنان أشرف زكي تصدر بيانا حادا يحمل تحذيرا "لمن يحاول التطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب".

تفاعل كبير علي تغريده من الفنان الكبير اسامه عباس عبر تويتر😢 pic.twitter.com/zGtgbf1jFY — Behind بالعربي (@behindzascene) August 30, 2021

وشددت النقابة على أنها لن تسمح أبدا أن يمر ذلك السلوك مرور الكرام، وأنه ستكون هناك عواقب وخيمة وملاحقة قانونية لكل من تسول له نفسه فعل ذلك.

وأكدت نقابة الممثلين المصريين في بيانها كذلك على احترامها للفنان أسامة عباس، الذي يعد "أحد رموز فن التمثيل العربي"، بحسب وصفها، وأنه على "مدى مشواره الفني الطويل أبدع في تقديم أمتع وأروع وأصعب وأعمق الأدوار في أعماله الفنية".

الفنان اسامه عباس من لحظه ظهوره مع عمرو الليثي وتصريحه بان أسوء فترات مصر كانت ايام عبد الناصر،وانه لم يحزن لوفاه مبارك،وان مصر تستحق حكم مدنى متداول وحياه افضل.

والراجل قاعد فى منازلهم وممنوع ظهوره pic.twitter.com/vVV7a6oBMk — Dances with wolves (@Tetotet58465986) March 24, 2021

كما عبرت عن تضامنها مع أسامة عباس باعتباره من "أصحاب التاريخ المشرف، وأنه يجب صون وحماية طاقة عطاءهم التي لا تنضب أبدا".

وكان نجل الفنان أسامة عباس أكد في تصريحات لموقع "مصراوي" أن والده ابتعد عن الفن بمحض إرادته، وأنه موجود في الساحل الشمالي المصري بالوقت الحالي.

وتميزت غالبية أعمال أسامة عباس بالكوميديا الممزوجة بالمكر، ومن أشهرها تجسيده لدور الإسرائيلي "أورلو زوروف" في مسلسل "رأفت الهجان"، وكذلك مسلسل الجاسوسية "دموع في عيون وقحة" من بطولة الفنان عادل إمام، كما أنه جسد شخصية الثري المصاب بانفصام في الشخصية بفيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، وفيلم "يا عزيزي كلنا لصوص"، و"أرباب سوابق" مع بطولة سمير غانم.

وكان آخر أعمال أسامة عباس الفنية مشاركته في مسلسل "عوالم خفية"، من بطولة عادل إمام، والذي عرض في شهر رمضان عام 2018، وهو من إخراج رامي إمام.