ربط رهائن كدروع أعلى السيارات خلال أكبر وأغرب عملية سطو على 3 بنوك... فيديو

قامت مجموعة لصوص بتنفيذ عملية سطو كبيرة جدا في البرازيل، لكن المشهد الأكثر عنفا الذي ركزت عليه وكالات الأنباء، قيام المسلحين بربط رهائن على السيارات لتجنب استهدافهم خلال عملية المطاردة.

ربطت عصابة نفذت عملية سطو مسلح كبيرة على 3 بنوك برازيلية، الرهائن بطريقة بعيدة عن أي مظهر من مظاهر الإنسانية، على أسطح السيارات، لتجنب تدمير السيارات واستهدافها من قبل عناصر الشرطة.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، شارك نحو 20 لصا مسلحا بالمدافع الرشاشة والقنابل بمساعدة الطائرات المسيرة، بعملية سطو على ثلاثة بنوك، أمس الأحد، في وسط مدينة أراكاتوبا.

وربط اللصوص مجموعة من الرهائن المدنيين بطريقة مخيفة جدا وخطيرة على أسطح السيارات التي استخدموها لنقل السرقات والهروب لتجنب استهدافهم من قبل عناصر الشرطة.

Todos estes veículos estariam supostamente envolvidos na ação do grupo. É possível ver alguns reféns já amarrados aos veículos. Cenas de total desespero. Minhas orações à Araçatuba. Estes moradores estarão marcados pro resto da vida com o trauma. pic.twitter.com/0eZbSVsPrq — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

وهاجم المسلحون مقر الشرطة المحلية وأغلقوا الطرق المؤدية إلى المدينة باستخدام سيارات محترقة لمنع وصول التعزيزات، قبل اختطاف عدد من المواطنين من سكان المنطقة لاستخدامهم كدروع بشرية.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مواطنون ووسائل إعلام سيارات المسلحين وقد ثبت عليها الرهائن بعد ربطهم على أسقف السيارات وعلى أغطيتها خلال عملية الهروب.

وألقى المسلحون قنابل تعمل بالأشعة تحت الحمراء على طول طريقهم لمنع الشرطة من تعقبهم، في حادثة فريدة من نوعها في العالم.

Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas - informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

وأشارت وسائل إعلام البرازيلية إلى أن ثلاثة على الأقل قتلوا خلال عملية المطاردة بينهم مدنيان وأحد اللصوص المشاركين بينما تم اعتقال شخصين فقط.

ولم يتضح بعد مصير معظم الرهائن بمن فيهم الرهائن الذين تم ربطهم على السيارات، حيث اختطف اللصوص مجموعة كبيرة من المواطنين في المناطق التي استهدفوها.