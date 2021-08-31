محمد رمضان يعلن إلغاء حفلة بمدينة العلمين الجديدة لأسباب أمنية.."شعبيتي لا تسمح"

أعلن الممثل والمغني المصري محمد رمضان، إلغاء حفلة بمدينة العلمين الجديدة، والتي كان مقررا لها الخميس المقبل، مرجعا ذلك إلى إبلاغه من قبل المنظمية بتعذر إقامته لـ"أسباب أمنية".

وقال محمد رمضان، عبر مقطع فيديو بثّه على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بعتذر لجمهوري عن إلغاء الحفل، إدارة المدينة بلغوني إن شعبيتي لا تسمح إني أعمل حفلة تشيل 3 آلاف شخص فقط، حرصًا على المكان والتزاحم تم إلغاء الحفل".

وأضاف: "أنا بشكرهم جدًا، لأن عندهم رؤية أمنية تفوقني بكتير، إن شاء أشوفكم في ظروف أحسن ومكان أكبر".

وكان رمضان قد بدأ في منذ أمس بحذف كل المنشورات والإعلانات السابقة للحفل والتي كان قد نشرها، حيث تم إلغاء الحفل في سرية دون الإعلان عن تفاصيل الحفل وإعلام حاجزي تذاكر الحفل.

وأحيا رمضان الجمعة قبل الماضي حفلاً غنائيًا في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، وشهدت تزاحما شديدا.

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