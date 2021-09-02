حسن شاكوش ورضا البحراوي يتصالحان بعد "خناقة شوارع" في الساحل... فيديو

أعلن مطربا المهرجانات الشعبية في مصر، حسن شاكوش ورضا البحراوي، تصالحمها بعد يوم من قرار نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لهما لمدة شهر، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وظهر شاكوش والبحراوي، خلال فيديو مشترك بثه الأول عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وتبادلا المصافحة بينهما والتأكيد على التصالح وأنهما آسفين لتفوههما بأمور سلبية أزعجت الجمهور ونقيب المهن الموسيقية.

وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية، أكد في بيان له، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، داعيا جموع الفنانين ومؤدي المهرجانات إلى التمسك بالأخلاق الحميدة والحفاظ على قيم المجتمع الرصينة والتمسك بالكلمة الصائبة.

من جانبه، ألمح نقيب الموسيقيين هاني شاكر، في تصريحات مع برنامج "ET بالعربي": إلى شطبهم من النقابة، قائلا: "مفيش حاجه صعبة بعد اللي عملوه كل شيء وارد".

يذكر أن الأيام الماضية شهدت تلاسنا بألفاظ غير لائقة وصفتها وسائل إعلام مصرية بـ"خناقة الشوارع" بين حسن شاكوش ورضا البحراوي بعد خلاف حدث بينهما أثناء تقديم حفل غنائي في الساحل الشمالي. وتدخل الشاعر أيمن بهجت قمر، مطالبا نقابة المهن الموسيقية بالتدخل سريعا لوقف ما وصفه بالمهزلة الأخلاقية.

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