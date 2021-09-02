نقابة لبنانية تعلق على أزمة منح شهادة الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان

نشرت نقابة فرعية في لبنان، اليوم الخميس، بيانا جديدا توضح موقفها من تكريم رمضان بعد الجدل، الذي أثير حول تكريم الفنان المصري ومنحه الدكتوراة الفخرية ولقب سفير الشباب العربي.

وأكدت النقابة في بيان نشره محمد رمضان عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، "نؤكد بأن التكريم لـ (محمد رمضان) كان رسميا وشاركتنا برعايته وزارة الثقافة في لبنان؛ دلالة على الدور الرائد للمهرجان، وأن سفير الشباب العربي النجم محمد رمضان كان أهلا لهذا التكريم، وبناء عليه اقتضى التنويه".

ووجه رمضان الشكر لـ "نقابة ممثلي المسرح والسينما شمالي لبنان"على هذا البيان الصادر، معلقا: "شكرا نقابة المهن التمثيلية اللبنانية على التوضيح.. سفير الشباب العربي".

وأُثيرت حالة من الجدل على خلفية زيارة محمد رمضان الأخيرة للبنان، وذلك بعدما نشر رمضان صورة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر فيها منحه الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، في التمثيل والأداء الغنائي، إضافة لمنحه لقب سفير الشباب العربي.