رئيس إسرائيل يكشف عن لقاء جمعه بالعاهل الأردني في عمان

كشف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم السبت، عن لقاء خاص عقده مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "كان" الرسمية مع هرتسوغ، ستذاع كاملة غدا الأحد.

وقال الرئيس الإسرائيلي: "أجرينا محادثة رائعة، إنه (ملك الأردن) زعيم مهم بالنسبة لنا. وعندما يكون ذلك ممكنا سألتقي بالعديد من القادة في المنطقة، كل ذلك بالتنسيق مع الحكومة".

הנשיא הרצוג בריאיון ל-@MichalRabi: "נפגשתי עם המלך עבדאללה בירדן" • האם תחון את נתניהו? תשובה: שאלה תיאורטית ולא הוגנת

הריאיון המלא - מחר ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/0HiWo9agAR — כאן חדשות (@kann_news) September 4, 2021

وذكرت القناة، إنه جرى التنسيق بين مكتبي الرئيس الإسرائيلي وملك الأردن قبل الكشف عن اللقاء الذي جرى في القصر الملكي بعمان.

ومنذ تولي نفتالي بينيت مهام منصبه رئيسا للحكومة في إسرائيل 13 يونيو/ حزيران الماضي، شهدت العلاقات بين تل أبيب وعمان (ترتبطان بمعاهدة سلام وقعت عام 1994) تحسنا ملحوظا بعد العديد من التوترات التي شابتها خلال ولاية سابقه بنيامين نتنياهو.

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