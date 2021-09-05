فيلم جديد عن الأميرة ديانا ينال الإشادات في مهرجان فينيسيا السينمائي... "ستحبه ميغان ماركل"

حاز العرض الأول لفيلم "سبنسر" الذي يروي فصولا من حياة الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، إشادات واسعة في الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا الدولي.

ونالت بطلة الفيلم، الممثلة الأمريكية كريستين ستيورات، إشادات واسعة، بما في ذلك إجادتها للهجة البريطانية الراقية، ووصفتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنها "مذهلة"، بحسب وكالة "رويترز".

وكتب الناقد في صحيفة "ديلي تلغراف" عبر حسابه على موقع "تويتر": "كريستين ستيوارت تستحق جائزة الأوسكار، وستحبها زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل".

ويركز فيلم "سبنسر"، من إخراج بابلو لاران، وهو اسم عائلة الأميرة ديانا، على 3 أيام قضتها مع العائلة المالكة البريطانية في تجمع لعيد الميلاد بأوائل التسعينيات، في ساندرينغهام، بينما ينهار زواجها من ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز.

ويصور الفيلم ديانا على أنها معزولة بشكل متزايد عن بقية العائلة المالكة البريطانية، وتتوق إلى التحرر من القواعد والتقاليد التي تعتبرها منافقة وخانقة.

وقالت كريستين ستيوارت في مؤتمر صحفي عقد بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل العرض الأول لفيلم "ديانا"، إنه "على الرغم من الحزن الذي يخيم على الفيلم، إلا أنها استمتعت كثيرا بتجسيد ديانا وأخلاقها وسلوكها".

وتابعت: "لقد استمتعت بجسديتي في صنع هذا الفيلم أكثر من أي شيء آخر، إذ شعرت بمزيد من الحرية والحيوية والقدرة على الحركة بل وأنني أطول".

وفي أحداث الفيلم، تتأخر الأمير ديانا باستمرار على العشاء، وغالبا ما تغادر الطاولة لكي تتقيأ بشكل مفاجئ بسبب معاناتها من اضطراب الأكل، وتنمو محبطة وغير منتظمة، فيما تستمر الخادمات وفرسان القصر الملكي في إخبارها بما يجب أن تفعله.

من ناحيته، قال مخرج فيلم "سبنسر"، بابلو لاران، في المؤتمر الصحفي بالمهرجان: "هذه قصة أميرة قررت الابتعاد عن فكرة أن تصبح ملكة لأنها تريد أن تكون هي نفسها".

وأكد أنه "لم يهدف إلى صنع دراما وثائقية، وإنما أراد صنع شيء من خلال أخذ عناصر من الواقع، ثم استثمار الخيال".