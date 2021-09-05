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    حقائق لا تعرفها عن محركات الديزل

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    اعتمدت صناعة السيارات ووسائل النقل على المحركات بأنواعها المختلفة، فكان هناك نوعان من أهم أنواع المحركات وهي محركات الديزل ومحركات البنزين.

    سيارات الشخصيات الهامة 2018
    © Sputnik . Sergey Subbotin
    قريبا.. يمكنك الاستغناء عن محركات الديزل
    اخترع هذا النوع من المحركات المهندس الألماني من أصل فرنسي رودولف ديزل. في عام 1892، تقدم ديزل بطلب للحصول على براءة اختراع، وبدأت التطوير في مصنع أوغسبورغ الهندسي.

    تغيير زيت محركات الديزل أكثر من محركات البنزين

    بالنظر لخصائص التركيب الكيميائي لوقود الديزل، يصبح الزيت هنا سريع التلوث، كما تتطلب محركات الديزل جودة عالية من زيت المحرك، إذ أوصت غالبية العلامات التجارية الأوروبية بتحديث الزيت في "سيارات" البنزين لمسافة 15 ألف كيلومتر، ففي حالة الديزل، يجب تغيره كل 10 آلاف كيلومتر.

    محرك الديزل والتلوث البيئي

    تعد محركات الديزل اقتصادية في استهلاك الوقود لكنها مضرة بالبيئة بسبب انبعاثاتها الكثيرة الضارة، وهذا هو التحدي الذي يواجهه مهندسو صناعة السيارات في التوفيق بين الاقتصاد في النفقات والمحافظة على البيئة في الوقت نفسه.

    أثناء تشغيل محركات الديزل، تتشكل جسيمات صلبة بكميات كبيرة، وعندما يقوم الشخص باستنشاقها، فإنها تؤدي إلى تطور وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن تسبب مرض الربو وبالتالي إلى الموت المبكر لأكثر من 10 آلاف شخص سنويا.

    يطلق الديزل كمية أقل من أكسيد النيتروجين مقارنة بالبنزين، لكنه يطلق كمية أكبر من العوادم، وهي جسيمات الكربون الناتجة عن الاحتراق غير الكامل للهيدروكربونات وتبقى معلقة في الهواء وتنتج أثناء التحلل الحراري للفحم أو الخشب أو عند احتراق الديزل، وهذه المواد خطيرة جدا على صحة الإنسان وعلى البيئة وتسبب أمراض السرطان. ويمكن مشاهدة سحب سوداء من الدخان تتكون عندما يقوم المرء بالضغط على دواسة الوقود في السيارة التي تعمل بالديزل.

    سيارة أجرة
    © flickr.com / Thomas Hawk
    انبعاثات محركات الديزل تقتل أكثر من 10 آلاف شخص سنويا

    احتراق محركات الديزل مقارنة مع البنزين

    يوجد في محركات البنزين شمعات إشعال لإشعال الخليط، بالإضافة إلى نظام إشعال، كما يوجد خانق للتحكم في كمية الشحنة، إلى جانب نظام حقن وقود مع ضغط منخفض.

    أما محركات الديزل فيوجد فيها مضخة حقن الوقود، إضافة إلى بخاخات حقن مباشر داخل الإسطوانة كما يوجد ضغط هواء فقط "أثناء مرحلة الضغط"، ويستخدم عند بدء إدارة المحرك شمعة تسخين.

    وعن شكل غرفة الاحتراق في محركات الديزل فتكون غرفة مسبقة الاحتراق، كما يوجد في العديد من محركات الديزل مبرد لزيت المحرك يعمل بالزيت، إلى جانب أن حجم صمامات السحب والعادم يكونان متساويان تقريبا.

    عيوب محركات الديزل

    عند مقارنته بغيره من المحركات نكتشف عيوبه التي تحد من استخدامه في كثير من التطبيقات، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة إنشائه وشراء مكوناته وثقل وزنه، وكبر حجمه والمعادن الخاصة التي يصنع منها.

    والعيب الأكبر الذي يمنع استخدامه في كثير من التطبيقات هو الضوضاء العالية التي تنتج عنه.

    يشار إلى أن عدة شركات لصناعة السيارات أعلنت عن خططها بالاستغناء عن محركات الديزل.

    انظر أيضا:

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