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    الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع حفيدته، ناعومي، والرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما

    حفيدة بايدن تكشف عن خاتم مرصع بالألماس معلنة خطوبتها على شاب يصغرها سنا... صورة

    © AFP 2021 / JIM WATSON
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    احتفلت حفيدة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهي واحدة من سبع أحفاد للرئيس، بخطوبتها مؤخرا على شاب أصغر منها سنا.

    وأعلنت ناعومي بايدن، البالغة من العمر 27 عاما، أمس الأحد، خطوبتها، لمتابعيها على موقع "إنستغرام"، البالغ عددهم 182 ألف متابع، وذلك بنشرها صورة تكشف فيها عن خاتم خطوبتها الضخم المرصع بالألماس من الزمرد، ومعها خطيبها، بيتر نيل، الذي يصغرها بـ3 أعوام، وربطت بينه وبينها صداقة طويلة.

    وعلقت حفيدة بايدن على الصورة: "ببساطة إلى الأبد"، وأضافت مع تعليقها رمزا تعبيريا لقلب أبيض اللون.

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    وناعومي بايدن هي الابنة الكبرى لهانتر بايدن، وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا عام 2020، بينما خطيبها نيل طالب في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا.

    ومثل جدها من حيث اهتمامه بالخدمة العامة، فقد دشنت ناعومي مع خطيبها موقعا إلكترونيا لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا، وتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على مساعدة حكومية.

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    ويتمتع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعلاقة وثيقة مع أحفاده الذين يطلقون عليه لقب "بوب".

    في مقابلة مع برنامج "توداي" الأمريكي قبل تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، تحدثت ناعومي بايدن وثلاثة من أحفاده عن علاقتهم الوثيقة مع جدهم، وكيف أنه حريص على التواصل معهم جميعا "كل بضعة أيام"، بحسب قولهم.

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