سائق يقتحم بشاحنته منزلا "متعمدا" جعل الأطفال يقفزون من الشباك... صور

ألقي القبض على سائق بعد أن اقتحم بشاحنته "عمدا" منزلا، ما أجبر الأطفال المذعورين على القفز من النافذة بملابس النوم في منتصف الليل.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، وقعت الحادثة في حوالي الساعة 11:25 مساء يوم الاثنين.

Driver held after lorry ‘deliberately’ ploughed into home forcing kids to ‘jump out window in terror’ https://t.co/xyu19Nqu7V pic.twitter.com/dqXa9HQtew — The Sun (@TheSun) September 7, 2021

وأظهرت صور نشرتها الصحيفة حطاما وطوبا متناثرا على الأرض، مع تهشم النوافذ وتصدعها جراء اصطدام الشاحنة بالمنزل.

ونقلت الصحيفة عن أحد الجيران، قوله "كانت الساعة حوالي 11:20 مساء سمعنا الاصطدام، حيث أيقظنا واعتقدنا في البداية أن السائق في غير وعيه".

ولكن "قام السائق بالاصطدام مرة ثانية بالمنزل متعمدا، وعلى الفور قمنا بمساعدة طفلين على الهروب من نافذة الطابق العلوي".

وأضاف "جاءت الشاحنة إلى المنزل بسرعة كبيرة واستدارت إلى الشارع، واعتقدت أنه كان يسير إلى الخلف للالتفاف، لكنه عاد إلى المنزل ليصدمه".

وتابع "اعتقدت أنه ربما يكون قد اتخذ منعطفا خاطئا وكان ذلك حادثا، لكنه تقدم بعد ذلك إلى الأمام ورجع للخلف ليحطم المنزل مرة أخرى".

وأوضح أنه بعد الاصطدام الثاني، ابتعد بسرعة وكان يقود الشاحنة فوق الرصيف بطريقة جنونية، ما أثار فزع السكان وارتفع الصراخ من الشارع.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أحد بجروح نتيجة الحادث، لكن المنزل تعرض "لأضرار جسيمة".

وأكدت الشرطة أنها عثرت على الشاحنة بالقرب من مكان الحادث وتم اعتقال السائق الذي يبلغ من العمر 33 عاما.

وأشارت إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.