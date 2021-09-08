ليلي كولينز تظهر زواجها السري من تشارلي ماكدويل إلى العلن... صور

أعلنت الممثلة الأمريكي ليلي كولينز، بصورة مفاجئة، عن عقدها زواجا سريا على المخرج الأمريكي تشارلي ماكدويل.

ونشرت كولينز مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، تعلن فيه عن الزواج السري.

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وقالت كولينز في تعليقها على الصور، إنها تزوجت من ماكدويل يوم 4 سبتمبر/أيلول الجاري بولاية كولودرادو.

وعبر كلا الزوجين في الصور عن حبهما لبعضهما البعض، في تعليقات عديدة عبر الحساب.

View this post on Instagram A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins)

وأشارت كولينز، 32 عاما، إلى أنها كانت تعيش قصة حب خيالية مع ماكدويل، فيما عبر المخرج الأمريكي عن حبه الدائم لها، وسعادته بالارتباط بها.

وأكدت كولينز، بطلة مسلسل "إيميلي إن باريس"، إن فترة جائحة كورونا عززت من علاقتها بزوجها الحالي، وأن كل منهما شاهد الآخر في أسوء وأفضل حالاته ولا يزالان قادرين على العيش سويا.