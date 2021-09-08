فتاة تكتشف أن شقيقها الأكبر منها بعامين هو توأمها

اكتشفت فتاة أسترالية تبلغ من العمر 18 عاما أن شقيقها الذي يكبرها بنحو عامين هو في حقيقة الأمر توأمها.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" فإنه على الرغم من فارق زمني 18 شهرا بين سارة سارجنت وشقيقها ويل إلا أنهما في الحقيقة توأمان.

وقالت سارة إن والدها كشف لها مؤخرا أن ويل هو شقيقها التوأم، من عملية تلقيح اصطناعي، إلا أن جنينها بقي مجمدا لنحو 15 شهرا، بعد زراعة جنين أخيها في رحم أمها.

وأوضحت أن والدتها قررت الاحتفاظ لفترة بالبويضة الخاصة بها عقب عملية تلقيح ويل، وفي وقت لاحق أجرت الأم نفس العملية على بالبويضة المجمدة التي صارت في نهاية الأمر سارة.

وأعربت الفتاة الأسترالية عن سعادتها بعد أن اكتشفت أن لها شقيق توأم لها، لافتة إلى أنهما كانا أصدقاء دوما.