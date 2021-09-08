5 أسباب وراء زيادة الوزن خلال الدورة الشهرية

أجمع الخبراء على وجود عدد من الأسباب الفسيولوجية والنفسية وراء زيادة الوزن خلال فترة الدورة الشهرية لدى النساء.

وأحصى موقع "weightwatchers" المتخصص في الصحة 5 أسباب وراء ذلك:

1. احتباس السوائل

الشعور بالانتفاخ هو شكوى شائعة خلال الدورة الشهرية، عندما تؤدي المستويات المرتفعة من هرمونات التكاثر الأنثوية الإستروجين والبروجسترون إلى تحول في نقطة ضبط الجسم للصوديوم وتسبب احتباس السوائل.

تقول هيذر هدلستون، أستاذة مساعدة ، قسم طب الغدد الصماء التناسلية والعقم ، في مركز UCSF للصحة الإنجابية: "قد يكون هذا هو الأكثر وضوحًا للنساء خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية، عندما يكون كل من هرمون الاستراديول الأكثر فعالية وشائعا من بين هرمونات الإستروجين الثلاثة ومستويات البروجسترون في أعلى مستوياته".

للتغلب على ذلك، تجنبي الأطعمة المالحة خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية. تخطي مدرات البول، كما تقول إيمي ستيفنز طبيبة التوليد وأمراض النساء في كليفلاند كلينك.

2. الإمساك

تؤثر دورتك الشهرية على مدى جودة عمل الجهاز الهضمي لطرد الفضلات من جسمك.

تقول الدكتورة هدلستون: "يسبب البروجسترون بعض الاسترخاء للعضلات الملساء، مما يؤدي إلى انخفاض في حركية الجهاز الهضمي، ما قد يقود إلى الانتفاخ والإمساك لدى بعض النساء".

لتقليل كلا الأمرين، يتعين زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي، خاصة في النصف الثاني من الدورة الشهرية.

3. كمية الطعام

يلعب البروجسترون دورا مهما آخر خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية. يزيد من الشهية، مما يجعلك تأكلين أكثر. تقول هدلستون: "الإفراط المستمر في الأكل الذي لا يقابله زيادة في النشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل دائم".

لتجنب زيادة الوزن، تجنبي الأطعمة التي تقلل من الصحة العامة. تقول الدكتورة ستيفنز: "لسوء الحظ، يجب تجنب الأشياء التي تتوق إليها حقا، مثل الأطعمة السكرية، والكثير من الكربوهيدرات، وتجنب الكافيين والكحول والأطعمة المالحة".

4. المتلازمة السابقة للحيض

بالنسبة لمعظم النساء ، تبدأ "الدورة" الشهرية بواحد على الأقل من مجموعة الأعراض المعروفة باسم متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، قبل أسبوع أو أسبوعين من بدء الدورة الشهرية الفعلية.

يعد الانتفاخ، والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وزيادة الوزن من بين الأعراض الأكثر شيوعا.

أظهرت دراسة أجريت على 259 امرأة سليمة مع دورات شهرية منتظمة زيادات كبيرة في الشهية، وتناول البروتين، والرغبة الشديدة في تناول الطعام، بما في ذلك الشوكولاتة والحلويات والنكهات المالحة خلال المرحلة الأصفرية، أو ما قبل الحيض.

المعاناة من الاكتئاب أو القلق هي أيضا من السمات المميزة لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، والتي يُعتقد أنها ناجمة عن التغيرات الدورية في مادة السيروتونين الكيميائية في الدماغ.

تقول الدكتورة هدلستون: "بالنسبة لبعض النساء، يمكن أن تؤدي أعراض الحالة المزاجية هذه أيضا إلى زيادة تناول الطعام".

حوالي 3 إلى 8 في المائة من النساء قد يعانين من شكل حاد من متلازمة ما قبل الحيض، واضطراب ما قبل الحيض المزعج (PMDD)، وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد. وتعد الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو الأكل بنهم من أعراض PMDD.

لتعويض زيادة الوزن خلال الدورة الشهرية أو النصف الثاني من دورتك، قومي بزيادة التمرين والتركيز على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالمغذيات.

5. متلازمة تكيس المبايض

إذا كنت تعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة الوزن، فقد يكون هناك سبب للقلق. متلازمة تكيس المبايض، هي اختلال في الهرمونات التناسلية التي تسبب مشاكل التمثيل الغذائي. يصيب واحدة من كل 10 نساء في سن الإنجاب.

في النساء البدينات المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، قد يساعد فقدان الوزن في تنظيم دورات الحيض لديهن.

بالنسبة لمعظم النساء، تعتبر زيادة الوزن أثناء الحيض مؤقتة فقط. الحفاظ على نمط حياة ونظام غذائي صحي بشكل عام سوف يمنع تلك الأرتال المتذبذبة من أن تصبح دائمة.