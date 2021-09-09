9 أعراض تدل أنك تعاني من أمراض في الكلى

يمكن أن تسبب أمراض الكلى مشاكل صحية خطيرة تؤثر على حياتك بشكل كبير. فيما يلي بعض العلامات والأعراض التي يجب أن تكون على دراية بها طوال الوقت.

يمكن أن تكون أمراض الكلى ضارة جدًا بصحتك؛ يمكن أن تؤثر على وظائفك ببطء وتنمو مع مرور الوقت، بحسب موقع only my health.

يحدث هذا بوتيرة بطيئة بسبب عدم قدرة الشخص على معرفة المرض الذي يعاني منه. في معظم الحالات يتم التعرف على أمراض الكلى في مراحل لاحقة مما يجعل من الصعب معالجة الموقف.

هناك الكثير من أمراض الكلى التي تؤثر على جسمك ولكن هناك عدد محدود فقط من الأعراض التي تظهر.

1. صعوبة التبول

إذا واجهت بعض الصعوبات أثناء التبول أو كان هناك ألم واضح، فقد يكون ذلك من أعراض أمراض الكلى.

يعني الضغط الزائد على المثانة أن هناك مشكلة ما في وظائف الكلى وتحتاج إلى إجراء الفحص.

في الحالات التي تواجه فيها الألم أو الانزعاج أثناء التبول، يمكن أن يكون ذلك بسبب التهابات المسالك البولية. يمكن علاج ذلك ببعض الأدوية والنصائح الطبية. تسبب عدوى المسالك البولية آلام الظهر والحمى والتهيج.

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2. دم في البول

علامة أخرى على إصابتك بعدوى في الكلى أو مرض هو الدم من البول. يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة ومشاكل صحية إذا لم يعالج في الوقت المناسب. إذا كان هناك دم في البول، فأنت بحاجة إلى طلب المساعدة الطبية وتشخيص حالتك في أقرب وقت ممكن.

3. التغييرات في وظيفة المسالك البولية

أول أعراض أي مرض في الكلى هو تغير في التبول. يمكن أن تكون أي من هذه الحالات علامات على أنك تواجه مشاكل في الكلى ويمكن أن تؤثر سلبا على صحتك.

كمية التبول قد تزيد أو تنقص

قد يكون لديك بول داكن اللون

غير قادر على التبول ولكن تشعر بالحاجة إلى القيام بذلك باستمرار

التردد على الحمام كثيرا خلال الليل.

4. البول الرغوي

هذه الحالة تعني ظهور الرغوة في البول. يمكن أن يحدث عندما يكون هناك تسرب للبروتين من جسم الإنسان. يشير هذا النوع من العلامات أيضا أن مرض الكلى الذي تعاني منه يمكن أن يكون خطيرا.

5. تورم في القدمين والكاحلين

وفقا لدراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية، إذا لم تتم إزالة الفضلات من الكلى وتم تخزين السوائل الزائدة في الكلى، فقد يتسبب ذلك في تورم الكاحلين والقدمين.

يمكن أن يسبب هذا أيضا انتفاخا في وجه الشخص. هذه الحالة تسمى الوذمة. يحدث هذا بسبب عدم قدرة الكلى على التخلص من الملح والماء الزائدين من الجسم.

6. الدوخة

ترتبط أمراض الكلى أيضا بعدد من المشاكل بما في ذلك فقر الدم. إذا كنت تعاني من مرض في الكلى، فقد تشعر بالدوار عدة مرات في اليوم. قد تفقد أيضا قدرتك على التركيز.

عدم القدرة على التركيز والدوخة من أعراض بعض أمراض الكلى. إذا استمر هذا لمدة أطول، فيجب أن يتم تشخيص حالتك.

7. طفح جلدي وحكة

الطفح الجلدي والحكة هي رد فعل الجسم لبعض العدوى أو دخول مادة غريبة إلى الجسم.

إذا كان هناك نوع من العدوى في كليتيك، فقد تبدأ أيضا في الإصابة بطفح جلدي على جلدك.

عادة ما يحدث الطفح الجلدي المصاحب لأمراض الكلى في الظهر والذراعين وأحيانا في الساقين.

يمكن أن يكون هذا أيضا علامة على فشل حقيقي يمكن أن يكون مشكلة تهدد الحياة. ومن ثم يُنصح دائما بعدم تجاهل هذا الطفح الجلدي والتهيج والأشياء الصغيرة التي يمكن أن تؤثر عليك على المدى الطويل.

8. ضيق التنفس

إذا كانت كليتك مصابة بشدة، فقد يكون لديك ضيق في التنفس. يمكن أن يكون هذا خطيرا جدا ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

يحدث ضيق التنفس عندما تعلق السموم والفضلات في الكلى وتضر بوظائف الكلى. إذا حدث هذا، فأسرع إلى أقرب مستشفى في أقرب وقت ممكن.

الأعراض الأخرى التي تأتي مع ضيق التنفس في حالة الفشل الكلوي هي:

فقدان الشهية

تعب

آلام الظهر أو الضعف

فقر دم

9. ألم في الظهر أو جانب الجسم

هذا عرض شائع جدا لجميع أنواع اضطرابات ومشاكل الكلى. وهو أيضا أحد الأعراض الأكثر وضوحا التي يمكن أن تحدد أنك تعاني من مرض في الكلى.

يمكن أن ينتشر الألم في ظهرك أو جانبيك أيضا في منطقة أسفل الظهر والفخذ. يمكن أن يؤثر على روتينك وأسلوب حياتك.

يمكن أن يسبب الألم الناتج عن مرض الكلى تقلصات شديدة في ظهرك ومعدتك. يمكن أن تكون علامات على هذه الأمراض:

حصى الكلى

داء الكلية متعدد الكيسات

التهاب المثانة الخلالي

بعض اضطرابات الكلى الوراثية