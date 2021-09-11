واشنطن تفشل بإجلاء فرقة موسيقة نسائية من أفغانستان والسبب غفوة مسؤول من "طالبان"

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الإدارة الأمريكية وأجهزتها الأمنية فشلت بسحب وإجلاء فرقة "زهرة" الموسيقية النسائية من أفغانستان، وذلك بعد مماطلة وتأخير سببه القرار الأمريكي البطيء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرقة النسائية الأفغانية فشلت بمغادرة كابول، بالرغم من الدعم السياسي والأمني الذي لاقته في واشنطن، لكن ذلك لم يترجم على أرض الواقع إلا مؤخرا وبشكل مخيب للآمال.

وبحسب الصحيفة، أعرب العديد من السياسيين الأمريكيين وعدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية عن استعدادهم لإجلاء الفرقة من أفغانستان.

وكان أعضاء المجموعة الأفغانية قد انتقلوا بحافلات إلى كابول للسفر عبر مطار العاصمة لكن نقطة تفتيش لحركة طالبان (المحظورة في روسيا) أوقفتهم ومنعتهم من المضي قدما بسبب عدم وجود تصريح رسمي من قيادتها.

وكشف الصحيفة أن سببا آخر أفشل عملية إجلاء الفرقة هو عدم قيام عناصر طالبان بإيقاظ المسؤول عن النقطة ما حال دون مرور القافلة إلى المطار.

وفي 31 آب/أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على مطار كابول كاملا بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، ليعقبه احتفال مسلحي الحركة بهذا الانسحاب معبرين عن فرحتهم بعودة "النظام الإسلامي".