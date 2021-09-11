الصحة المصرية تنفي أسطورة عن السجائر الإلكترونية

أشخاص كثيرون يريدون الإقلاع عن التدخين، ويحاولون بطرق عدة التخلص من هذه العادة الخطيرة.

وفي إطار هذه المحاولات واستغلال هذه الرغبة بالإقلاع عن تدخين التبغ التقليدي هناك من يروج شائعات دون علم أو يستغل جهل الكثيرين للترويج لبعض المنتجات، زاعما أنها تساعد في الإقلاع عن التدخين.

ومن بين هذه الشائعات التي يؤمن بها الكثير هو أن استخدام السجائر الإلكترونية تساعد على الإقلاع عن التدخين، وهو ما تنفيه الدراسات الموثوق بها.

وزارة الصحة المصرية، من جانبها، أكدت في منشور لها على "فيسبوك" أن السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين.

وأشارت الصحة المصرية إلى أن السجائر الإلكترونية أضرارها مثل السجائر العادية، ولا فرق بينهما، مشيرا إلى أن الاثنين بهما مادة النيكوتين الضارة وكذلك بهما مواد سامة تضر الشخص الذي يشربها وكذلك المحيطين به.

ونصحت وزارة الصحة المصرية بضرورة التوقف فورا عن التدخين بأي شكل لـ"حمايتك وعيلتك".

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