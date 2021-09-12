أول حلاقة سعودية تتحدث عن تجربتها... فيديوهات

كشفت وفاء صقر، أول حلاقة سعودية عن قصتها في المهنة التي عادة ما يمارسها الرجال.

وقالت أول حلاقة سعودية لعبد الرحمن المطيري، أحد مشاهير "سناب شات" في مقطع فيديو بثه على حسابه بموقع تويتر بينما كانت تقوم بحلاقة شعر طفل صغير، إنها خاضت غمار تجربة الحلاقة منذ عامين وأن والدتها فخورة بمهنتة ابنتها.

وظهرت وفاء صقر ممسكة بماكينة الحلاقة الكهربائية وهي تنفذ قصة "فرنسية" للطفل.

وقالت إنها تجيد حلاقة شعر الأطفال والتعامل معهم حتى وإن كانوا صغارا جدا، لافتة إلى أنها تختار لكل طفل قصة تناسب نوع شعره.

وتعمل وفاء من المنزل، إلا أنها لم تخف رغبتها في أن يكون لها محل خاص باسمها في المستقبل وقالت إنها تخطط لذلك.

ولا تكتفي أول حلاقة سعودية بعمل القصات الحديثة للأطفال، لكنها أيضا لديها صبغات شعر طبيعية تستخدمها لمن يطلبها.

عزالله انها كفو وبنت رجال

افتخرت بموهبتها ولا استحت

وأمها معها خير سند

واليوم تفتخر إنها #اول_حلاقه_سعوديه

يازين شغلها وإبداعها بنت #الطائف 👌🏻🇸🇦



pic.twitter.com/rgEwzZgavR — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) September 11, 2021

وبدا أن وفاء متمرسة في مهنتها من خلال قيامها بحركات يؤديها الحلاقون المحترفون.

وقالت إنها دائمة ما تحرص على تطوير نفسها، بما في ذلك من خلال متابعة أحدث القصات على موقع يوتيوب.

كما ظهرت أول حلاقة سعودية وهي تقوم بقص شعر طفل رضيع بينما كان نائما علي أيدي أمه.

وفي ظهور آخر لها، قالت وفاء صفر لبرنامج سيدتي المذاع على "روتانا خليجية"، إنها كانت تعمل بأحد محلات الحلاقة قبل أن يغلق بسبب انتهاء الرخصة.

#أخبار_سيدتي



وفاء صقر .. أول حلاقة سعودية: واجهت صعوبات كثيرة في البداية ولدي طريقة خاصة للتعامل مع الأطفال خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة #أول_حلاقة_سعودية#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/GlH5WFKBDJ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 12, 2021

وقالت إن بإمكانها التعامل مع جميع الأطفال بما في ذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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