لماذا تنصح وزارة الصحة السعودية بالتخلي تماما عن الطعام المقلي؟

وفي تغريدة على حساب المنصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت وزارة الصحة السعودية: "قلبك ينبض لأجلك كل يوم فاحرص على سلامته".
وأضافت الوزاة في نصيحتها: "شاركنا تحدي شهر سبتمبر/ أيلول واترك كل طعام مقلي لصحتك وصحة قلبك".
قلبك ينبض لأجلك كل يوم فاحرص على سلامته، شاركنا تحدي شهر سبتمبر واترك كل طعام مقلي لصحتك وصحة قلبك ♥️#عش_بصحة
— عش بصحة (@LiveWellMOH) September 12, 2021
وكانت دراسة علمية صينية حذرت مؤخرا من أن تناول الطعام المقلي بشكل مستدام يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
واكتشف الخبراء أن نحو 37 ألف شخص من عينة الدراسة عانوا من مشاكل قاتلة في القلب والأوعية الدموية، بسبب تناولهم المزيد من المأكولات المقلية، وبعضهم تعرض لخطر السكتات الدماغية.
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