لماذا تنصح وزارة الصحة السعودية بالتخلي تماما عن الطعام المقلي؟

وفي تغريدة على حساب المنصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت وزارة الصحة السعودية: "قلبك ينبض لأجلك كل يوم فاحرص على سلامته".

وأضافت الوزاة في نصيحتها: "شاركنا تحدي شهر سبتمبر/ أيلول واترك كل طعام مقلي لصحتك وصحة قلبك".

قلبك ينبض لأجلك كل يوم فاحرص على سلامته، شاركنا تحدي شهر سبتمبر واترك كل طعام مقلي لصحتك وصحة قلبك ♥️#عش_بصحة — عش بصحة (@LiveWellMOH) September 12, 2021

​وكانت دراسة علمية صينية حذرت مؤخرا من أن تناول الطعام المقلي بشكل مستدام يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واكتشف الخبراء أن نحو 37 ألف شخص من عينة الدراسة عانوا من مشاكل قاتلة في القلب والأوعية الدموية، بسبب تناولهم المزيد من المأكولات المقلية، وبعضهم تعرض لخطر السكتات الدماغية.