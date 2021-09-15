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    منتجات أبل الجديدة

    إليك تفاصيل كل ما أعلنته "آبل" أخيرا عن "آيفون 13" و"أيباد" و"ووتش سيريس 7"

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    أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية "آبل"، اليوم الثلاثاء، حدثها السنوي المعتاد في شهر سبتمبر/ أيلول، حيث كشفت نسخا جديدة من هاتفها الذكي وحاسوبها اللوحي وكذلك ساعتها الذكية.

    وكشفت الشركة في مؤتمرها اليوم عن هاتف "أيفون 13"، وجهاز "أيباد" المنخفض التكلفة إلى جانب نسخة جديدة كليا تحت اسم "ميني أيباد"، إلى جانب الفئة السابعة من ساعة "آبل ووتش" الذكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

    أحد متاجر شركة شاومي الصينية
    © AP Photo / Andy Wong
    قبل الإعلان عن "آيفون 13"... شاومي تطرح بديلا مستقبليا للهواتف الذكية... فيديو

    ومن المقرر طرح أجهزة "أيباد" الجديدة للبيع مباشرة بعد المؤتمر اليوم، فيما سيبدأ شحن ساعات "آبل ووتش سيريس 7" في وقت لاحق هذا الخريف.

    هاتف آيفون المنتظر

    وحول الإعلان الذي كان الأكثر ترقبا في مؤتمر اليوم، كشفت الشركة عن طراز جديد ببطارية أكبر تحت اسم "آيفون 13 برو"، و"آيفون 13 برو ماكس". ميزت "آبل" هواتفها الأكثر تطورا باسم "برو" في السنوات الأخيرة، مع سعر يبدأ من 999 دولارا.

    أكبر ميزة بين طرازات "iPhone" التقليدية وطرازات "Pro"، هي أن الأخيرة تحتوي على ثلاث كاميرات خلفية.

    وبالنسبة للطرازات التقليدية، قالت شركة آبل إن جهاز "آيفون 13" سيكون به مكان أصغر للكاميرا الأمامية "نوتش" في الجزء العلوي من الشاشة، بالإضافة إلى بطاريات أكبر توفر للأجهزة ما بين 1.5 و2.5 ساعة من عمر البطارية أكثر من طرز العام الماضي، وفقا لحجم الجهاز.

    بخلاف ذلك، يتمتع الهاتف الجديد في الغالب بنفس التصميم كما في العام الماضي مع وحدات كاميرا جديدة مرتبة بشكل مائل.

    وقالت "آبل" إن إحدى الكاميرات عبارة عن عدسة بزاوية عريضة تبلغ دقتها 12 ميغابكسل، مع مستشعر كبير يلتقط إضاءة أكثر بنسبة 50%. العدسة الأخرى عبارة عن عدسة واسعة للغاية.

    أحد تحسينات الكاميرا هو "الوضع السينمائي" الجديد الذي يمكنه تثبيت التركيز على هدف متحرك. ووفقا للشركة فإن الهاتف لديه شاشة أكثر سطوعا، ويأتي بحجمين، 5.4 بوصة، و6.1 بوصة، وخمسة ألوان.

    وزود الهاتف بشريحة جديدة من تصميم "آبل" والتي تعمل على تشغيله، وتسميها الشركة "إيه 15 بيونيك"، وتحتوي على ستة نوى وجزء متخصص لتشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

    ومثل طراز العام الماضي، ستتمتع أجهزة "آيفون" هذا العام بالقدرة على الاتصال بشبكة الجيل الخامس "5 جي"، وتقول الشركة إنها تعمل مع شركات الاتصال في 60 دولة.

    قالت الشركة سعر "آيفون 13 ميني" يبلغ 699 دولارا، فيما يبلغ سعر "آيفون 13"  799 دولارا، وهي نفس أسعار العام الماضي، وتبدأ الأجهزة الآن بمساحة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، بزيادة عن العام الماضي.

    جهاز أيباد الجديد

    في الحدث الذي تابعه أكثر من مليوني شخص عبر البث المباشر على الإنترنت، كشف الرئيس التنفيذي تيم كوك، عن نسخة جديدة من الحاسوب اللوحي "أيباد".

    وجاء مزودا بمعالج "إيه 13" الأسرع، وكاميرا أمامية أفضل بدقة 12 ميغابكسل، لتحسين مكالمات الفيديو، وعدسة أوسع لالتقاط المزيد من الأشخاص في مشهد واحد، والتي تجعل أيضا تجربة الاتصال اللاسلكي بتقنية "إل تي إي" أفضل.

    يتكلف الحاسوب 329 دولارا مع سعة تخزين تبلغ 64 غيغابايت، وهذه السعة التخزينية إضافية لكن نفس السعر كما كان من قبل. سيطرح للبيع الأسبوع المقبل.

    أعلنت شركة "آبل" أيضا عن جهاز "أيباد ميني" الجديد كليا، والذي يحتوي على شاشة أصغر بحجم 8.3 بوصة، وتم تصميمه باستخدام لغة جديدة أكثر بساطة ويحتوي على حواف أصغر، ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل ومكبرات صوت استريو.

    تم دمج مستشعر البصمة في الزر العلوي، والذي يقوم بتشغيل وإيقاف الشاشة، ويستخدم موصل "يو إس بي- سي" بدلا من الموصل التقليدي الخاص بالشركة. يبدأ سعره من 499 دولارا ويصل إلى المتاجر الأسبوع المقبل.

    ساعة آبل الجديدة

    أكبر تغيير في ساعة "Series 7" هو في الواقع أكبر، الشاشة، حيث زاد حجمها إلى 41 مم و45 مم، مع وجود سطح زجاجي أكثر سمكا، مع حواف أصغر، حسبما ذكر موقع "ذا فيرج".

    أما الميزة الوظيفية فهي توفير مساحة أكبر على الشاشة للأيقونات الأكبر حجما، وتقول الشركة إنه يمكن للمستخدم رؤية المزيد من المعلومات على الشاشة إلى جانب أشكال داخلية للساعة أكثر.

    • المدير العام لشركة آبل تيم كوك يكشف الستار عن الخاصية المطورة لـأبل فيتنيس + في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
      المدير العام لشركة "آبل" تيم كوك يكشف الستار عن الخاصية المطورة لـ"أبل فيتنيس +" في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
      © REUTERS / Brooks Kraft / Apple Inc
    • المدير العام لشركة آبل تيم كوك شف الستار عن أيفون 13 برو ماكس الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
      المدير العام لشركة "آبل" تيم كوك شف الستار عن "أيفون 13 برو ماكس" الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
      © REUTERS / Apple Inc
    • ممثلة عن شركة آبل ميلودي كيم تتحدث عن الخصائص الفنية لـ أيباد الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
      ممثلة عن شركة "آبل" ميلودي كيم تتحدث عن الخصائص الفنية لـ "أيباد" الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
      © REUTERS / Apple Inc
    • المدير العام لشركة آبل تيم كوك يكشف الستار عن نسخة مطورة من أيباد نيني في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
      المدير العام لشركة "آبل" تيم كوك يكشف الستار عن نسخة مطورة من "أيباد نيني" في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
      © REUTERS / Brooks Kraft / Apple Inc
    • المدير العام لشركة آبل تيم كوك يكشف الستار عن أيفون 13 الجديد ونسخ مطورة من أيباد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
      المدير العام لشركة "آبل" تيم كوك يكشف الستار عن "أيفون 13" الجديد ونسخ مطورة من "أيباد" في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
      © REUTERS / Brooks Kraft / Apple Inc
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    © REUTERS / Brooks Kraft / Apple Inc
    المدير العام لشركة "آبل" تيم كوك يكشف الستار عن الخاصية المطورة لـ"أبل فيتنيس +" في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021

    إلى جانب تغييرات الشاشة، يحتوي الطراز الجديد على مجموعة من التحسينات المعتادة، مثل الشحن الأسرع، وتحسين المتانة، وتدريبات جديدة، وألوان إضافية. ولكن حتى مع كل ذلك، يبدو التصميم متحفظا وليس خروجا جذريا عن النسخ السابقة.

    في الوقت نفسه لا تزال نسخة "سيريس 6" لعام 2020 ساعة ذكية ذات قدرة مذهلة، وعليها خصومات كبيرة منذ شهور، وهو ما يرى محللون أنه يجعلها خيار مثاليا للكثيرين.

    في حين يبدأ سعر "آبل ووتش سيريس 7" من 399 دولارا، مع الحاجة لانتظار بدء شحنها أو طرحها في الأسواق وشرائها مباشرة، يمكن شراء "سيريس 6" في الولايات المتحدة بأسعار تتراوح بين 319 دولارا إلى 349 دولارا.

    مميزات جديدة في آيفون 13

    جهزت شركة "آبل" عدد من الأمور الجديدة لأول مرة لعشاق هواتف "آيفون"، والتي جاء أبرزها بحسب ما رصده موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص على النحو التالي

    1. تصميم أصغر

    وفرت "آبل" هاتفين بطرازين أصغر نسبيا في إصداري "آيفون 13" و"آيفون 13 ميني"، والذين يتميزان بأحجام أصغر ومجموعات كاميرات قطرية أصغر بشريحة جديدة من نوع "أيه 15 بيونيك"، ونظام كاميرا مزدوجة محسن من الخلف، وبطارية أطول عمرا من هاتف "آيفون 12".

    2. شاشة ذات تحديث عال

    وفرت آبل لأول مرة شاشة في هاتفي"آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" ذات معدل تحديث عال لأول مرة يظهر في هواتف "آيفون" بمعدل 120 هرتز.

    ووفرت آبل أيضا في الهاتفين شريط من الفولاذ المقاوم للصدأ من الجانبين بلمسية نهائية غير لامعة استثنائية من الخلف.

    3. وضع سينمائي

    أضافت أجهزة "آيفون" الجديدة وضعًا سينمائيًا لأنماط الفيديو والتصوير للصور، أطلقت عليه اسم "الوضع السينمائي"، والذي يطبق تمويهًا بنمط بورتريه على الخلفية.

    4. اللياقة

    أعلنت آبل عن بعض التحديثات القادمة في منظومة "فيتنيس بلس"، والتي تتضمن خدمات للتمرينات الرياضية الخاصة، وبعد تدريبات التأمل، والتي تظهر للمرة الأولى على أجهزة "آيفون"، ويمكنها الارتباط أيضا بساعة "آبل ووتش 7" الجديدة.

    5. تحديثات رئيسية

    ستتضمن هواتف "آيفون" الجديدة عدد من التحديثات الرئيسية التي ستتواجد في نظام تشغيل "آي أو إس 15" الجديد، الذي سيتم دعمه في كافة هواتف "آيفون 13".

    ومن المقرر أن تطلق أبل رسميا نظام تشغيل "آي أو إس 15" لكافة هواتف "آيفون" بدءا من 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

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    المدير العام لشركة آبل تيم كوك يكشف الستار عن أيفون 13 الجديد ونسخ مطورة من أيباد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
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