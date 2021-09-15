فنان سوري يكشف رفض ناجي جبر شخصية أبو شهاب في باب الحارة

نشر الفنان السوري وائل شرف فيديو على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" تناول فيه ذكرياته مع شخصية عجاج في مسلسل "بيت جدي" وشخصية معتز في مسلسل "باب الحارة".

وقال شرف إن مسلسل "بيت جدي" عرض عليه في نفس توقيت تصوير مسلسل "باب الحارة"، مما جعله يتردد في قبول هذا الدور، حيث أن العملين كانا من نوع البيئة الشامية نفسه، ولكنه وبعد قراءة الدور أحب شخصية عجاج بشكل كبير.

وسرد وائل شرف ذكرياته مع الفنان العملاق ناجي جبر، وقال إنه كان سعيدا عندما وافق الفنان الكبير على مسلسل "بيت جدي" وفخورا جدا بالعمل معه، وخاصة أنه كان معتزلا التمثيل بسبب إصابته بمرض السرطان وبحالة نفسية سيئة، وأكمل شرف قائلا إن الفنان ناجي جبر كان داعما كبيرا له خلال المسلسل، وذكر أنه التقى معه سابقا في بروفات مسلسل "ليالي الصالحية"، ولكنه لم يكمله بسبب إصابته بالسرطان.

وكشف وائل شرف أنه كان من المقرر أن يقوم ناجي جبر بدور العكيد أبو شهاب في مسلسل "باب الحارة"، ولكنه اعتذر بسبب مرضه، كما نقل موقع "فوشيا".