الكاظمي يلتقي فنانا عراقيا لتكليفه بأغنية "بطولة خليجي 25"

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالفنان حسام الرسام، الذي كلّفه بتسجيل أغنية رياضية خاصة ببطولة "خليجي 25"، المقرر إقامتها في محافظة البصرة.

وكتب الفنان العراقي عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "تشرفنا بلقاء دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد أن كُلفنا بعمل أغنية رياضية لبطولة خليجي 25 والتي ستقام في مدينة البصرة الفيحاء".

وأضاف: "نحن نعمل على قدم وساق ونسابق الزمن من أجل إنجاز الأغنية في وقتها المحدد"، مشيرا إلى أن "الأغنية من كلمات فالح حسون الدراجي، وألحان علي بدر، وغناء محمد عبد الجبار، وحسام الرسام، وإشراف عمر البدري".

ونشر الرسام كذلك، صورة تجمعه مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفريق إنتاج الأغنية المرتقبة.

ومع كل بطولة، يطلق فنانون عراقيون أغاني خاصة بالمنتخب الوطني، لتحفيزه على تقديم دور مميز، مثل بطولات كأس آسيا، كأس الخليج وغير ذلك.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي قرر، في أبريل/نيسان الماضي، إقامة النسخة الـ25 من البطولة في العراق، بعد اعتذار قطر عن استضافتها دعما لتنظيمها في مدينة البصرة.